В Иркутской области спасатели сняли с льдины четверых детей

В Приангарье сотрудники МЧС эвакуировали четверых подростков, решивших прокатиться на льдине. Об этом сообщили в ведомстве.

ЧП произошло в городе Бодайбо. На пульт пожарной охраны поступило сообщение, что вниз по течению реки Витим на льдине плывут дети.

На место выехали сотрудники 37 пожарно-спасательной части, государственной инспекции по маломерным судам и полиции.

- По береговой линии мы преследовали эту льдину - на ней находилось четверо ребят. Она дрейфовала по течению в 30 метрах от берега. Глубина здесь - от трех метров. Льдину прибило к берегу в районе причала, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Бодайбинского инспекторского участка Владимир Юмашев.

Плывших на ней детей успешно эвакуировали. Причем сами подростки попытались скрыться от сотрудников ГИМС и полиции. Двоих из них удалось задержать. Ребят доставили в отделение полиции, где провели с ними профилактическую беседу. Родителей, в свою очередь, привлекут к административной ответственности.