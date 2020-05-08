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08.05.2020 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области спасатели сняли с льдины четверых детей

Текст: Надежда Столярчук

В Приангарье сотрудники МЧС эвакуировали четверых подростков, решивших прокатиться на льдине. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: iStock
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ЧП произошло в городе Бодайбо. На пульт пожарной охраны поступило сообщение, что вниз по течению реки Витим на льдине плывут дети.

На место выехали сотрудники 37 пожарно-спасательной части, государственной инспекции по маломерным судам и полиции.

- По береговой линии мы преследовали эту льдину - на ней находилось четверо ребят. Она дрейфовала по течению в 30 метрах от берега. Глубина здесь - от трех метров. Льдину прибило к берегу в районе причала, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Бодайбинского инспекторского участка Владимир Юмашев.

Плывших на ней детей успешно эвакуировали. Причем сами подростки попытались скрыться от сотрудников ГИМС и полиции. Двоих из них удалось задержать. Ребят доставили в отделение полиции, где провели с ними профилактическую беседу. Родителей, в свою очередь, привлекут к административной ответственности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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