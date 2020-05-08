В небо Новосибирска 9 мая поднимется истребитель Миг-3 времен ВОВ

Утром 9 мая над Новосибирском совершит полет истребитель Миг-3, выпущенный в 1941 году и сбитый немцами в одном из своих первых боевых вылетов. Самолет обнаружили поисковики, новосибирские специалисты восстановили его до летных характеристик.

Спустя больше 60 лет самолет нашли под Тверью, в болоте. Вероятно, именно поэтому машина неплохо сохранилась. Тогда, в начале войны, истребителем управлял лейтенант Иван Крапивко: он сумел посадить на землю подбитый самолет и сам уцелел. Однако погиб уже в 1942 году под Сталинградом.

Восстановлением крылатой машины занимались мастера бюро "Авиареставрация", за два с небольшим года им удалось поставить Миг-3 на крыло. Самолет не просто выглядит как в 41-м, но даже собран из тех же материалов, несмотря на то что "родных" запчастей сохранилось немного.

Теперь место в кабине самолета занимает летчик-испытатель, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина Владимир Барсук. За время службы он освоил около тридцати видов летной техники, в том числе отреставрированные военные самолеты, и все же признается: впервые поднимать в воздух Миг-3 было страшно.

- Этот самолет ограничен по обзору, однако достигает высоких скоростей. Это не удивительно, он был создан в 1941 году, когда эргономикой по большому счету не занимались, решали совсем другие задачи. Современному пилоту управлять этим истребителем достаточно сложно, - отметил Владимир Барсук.

В День Победы самолет вылетит с площадки СибНИА, пройдет над коммунальным мостом Новосибирска, затем вдоль Октябрьской магистрали, после чего повернет и совершит пролет над Красным проспектом. Он появится в небе после самолетов военной эскадрильи. По словам пилота, Миг-3 будет участвовать не столько в параде, сколько в акции "Бессмертный полк", ведь истребитель сам по себе - герой войны.

Иван Крапивко сбил на этом Миге шесть вражеских самолетов - об этом говорят звезды на борту. На таком же самолете боевой путь начинал новосибирский ас Александр Покрышкин. Позже он вспоминал о Миг-3 как об одном из лучших истребителей. Особенно хорошо самолет показывал себя на больших высотах, где развивал максимальную скорость, что давало советским летчикам преимущество перед противником.