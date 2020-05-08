В небо Новосибирска 9 мая поднимется истребитель Миг-3 времен ВОВ

Новости

В московском Центре детской психоневрологии запустили онлайн-реабилитацию 15:01
Nissan официально представил обновленный кроссовер Kicks 15:01
Минстрой назвал лучшие дворы и парки 2019 года 15:00
В Ленобласти нашли останки 134 взятых в плен советских солдат 14:53
В Пермь прилетели 86 вахтовиков с Чаяндинского месторождения 14:52
Путин заявил о важности сплоченности во время испытаний 14:50
Аттестаты за 11-й класс могут выдать без ЕГЭ 14:48
Международная федерация волейбола отменила Лигу наций 2020 года 14:43
В МИД рассказали о трудностях при организации саммита "пятерки" Совбеза ООН 14:41
Голикова рассказала о мерах по улучшению жилищных условий ветеранов 14:31
В Саратовской области наладили выпуск латексных перчаток 14:17
Под Тюменью рухнувший мост перекрыл федеральную трассу 14:17
Мемориал "Стена памяти" с фотографиями фронтовиков открыли в Череповце 14:16
"Московские сезоны" запустили виртуальный проект ко Дню Победы 14:15
Май 1945 года навсегда останется героической вехой в истории стран СНГ 14:04
Власти Москвы назвали число людей с COVID-19, у которых нет симптомов 14:02
Видео: в США задержали угнавшего родительскую машину 5-летнего малыша 14:00
Петербурженку похитили и заставили переписать свою квартиру 13:59
Шварценеггер на самоизоляции показал уникальную технику растяжки 13:51
В ЕАЭС смягчаются ограничения на экспорт ряда товаров 13:39
Ракова: Москвичам придется жить по соседству с COVID-19 13:37
В Липецкой области умер третий пациент с COVID-19 13:36
Калкина заманили в "Американскую историю ужасов" секс-сценой с Кэти Бэйтс 13:36
По улицам Новосибирска провезли фронтовые штандарты ВОВ 13:33
В Ростовской области скончались четыре человека с коронавирусом 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 14:30
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

В небо Новосибирска 9 мая поднимется истребитель Миг-3 времен ВОВ

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Утром 9 мая над Новосибирском совершит полет истребитель Миг-3, выпущенный в 1941 году и сбитый немцами в одном из своих первых боевых вылетов. Самолет обнаружили поисковики, новосибирские специалисты восстановили его до летных характеристик.

Спустя больше 60 лет самолет нашли под Тверью, в болоте. Вероятно, именно поэтому машина неплохо сохранилась. Тогда, в начале войны, истребителем управлял лейтенант Иван Крапивко: он сумел посадить на землю подбитый самолет и сам уцелел. Однако погиб уже в 1942 году под Сталинградом.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирские авиареставраторы воссоздали истребитель Ла-5

Восстановлением крылатой машины занимались мастера бюро "Авиареставрация", за два с небольшим года им удалось поставить Миг-3 на крыло. Самолет не просто выглядит как в 41-м, но даже собран из тех же материалов, несмотря на то что "родных" запчастей сохранилось немного.

Теперь место в кабине самолета занимает летчик-испытатель, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина Владимир Барсук. За время службы он освоил около тридцати видов летной техники, в том числе отреставрированные военные самолеты, и все же признается: впервые поднимать в воздух Миг-3 было страшно.

- Этот самолет ограничен по обзору, однако достигает высоких скоростей. Это не удивительно, он был создан в 1941 году, когда эргономикой по большому счету не занимались, решали совсем другие задачи. Современному пилоту управлять этим истребителем достаточно сложно, - отметил Владимир Барсук.

Фото: Минобороны РФ
Подлодку "Народоволец" отреставрируют к Дню Победы в Петербурге

В День Победы самолет вылетит с площадки СибНИА, пройдет над коммунальным мостом Новосибирска, затем вдоль Октябрьской магистрали, после чего повернет и совершит пролет над Красным проспектом. Он появится в небе после самолетов военной эскадрильи. По словам пилота, Миг-3 будет участвовать не столько в параде, сколько в акции "Бессмертный полк", ведь истребитель сам по себе - герой войны.

Иван Крапивко сбил на этом Миге шесть вражеских самолетов - об этом говорят звезды на борту. На таком же самолете боевой путь начинал новосибирский ас Александр Покрышкин. Позже он вспоминал о Миг-3 как об одном из лучших истребителей. Особенно хорошо самолет показывал себя на больших высотах, где развивал максимальную скорость, что давало советским летчикам преимущество перед противником.

Общество История Русское оружие История Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск 75 лет Великой Победы РГ-Фото

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
Московская биржа восстановила торги на фондовом рынке
В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса
Володин назвал обоснованными ограничения в Москве в связи с коронавирусом
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах