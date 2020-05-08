В Новосибирске расширенную до шести полос улицу откроют в 2020 году

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) в Новосибирске ведется реконструкция улицы 2-я Станционная. В этом году работы развернулись на двухкилометровом участке дороги - до Колыванского кольца.

На выездном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что ремонтные работы начались в прошлом году. Первым делом дорога была расширена до шести полос - по три в каждую сторону.

- Сложность работы заключалась в том, что нужно было вынести все коммуникации, обустроить ливневую канализацию, дренажную систему, так как здесь болотистая местность. До конца лета предстоит заасфальтировать участок, а также комплексно его обустроить. Но это только первый этап работ, завершить который планируется к сентябрю. Уже во второй половине мая мы планируем провести конкурсные процедуры и приступить ко второму и третьему этапам реконструкции, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава города проконтролировал ход и качество выполнения первого этапа реконструкции автодороги. Управляющий строительными проектами филиала ДСУ "Новосибирскавтодор" Сердар Бабаджанов рассказал участникам совещания, что протяженность участка по ул. 2-й Станционной, охваченного БКАД, - 2600 метров: от дома № 29 на ул. 2-й Станционной до Колыванского кольца. Работы разбиты на три этапа. Первый - реконструкция участка дороги длиной 500 метров от дома № 367/1 до дома 582/1 на ул. Большой - подходит к завершению.

Сейчас выполняются работы по планировке основания и устройства нижнего слоя покрытия дорожной одежды. В ближайшее время будет уложен слой асфальта для пропуска транзитного транспорта. Также запланировано устройство светофорных объектов, элементов обустройства, ограждений, опор освещения, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Как отметил подрядчик, работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать помехи автомобилистам.

Мэр Анатолий Локоть также сообщил, что в этом году в рамках нацпроекта БКАД дорожные работы проводятся на 11 объектах. Три из них - переходящие с прошлого года, в том числе и ул. 2-я Станционная, восемь - новых.

- В этом году к ремонту приступили значительно раньше, чем в прошлом. Поэтому нет сомнений, что ремонтные работы закончим в установленные сроки, - подчеркнул Анатолий Локоть.