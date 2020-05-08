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08.05.2020 09:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Въезд в туристические регионы Сибири останется ограниченным

Текст: Наталья Граф (Горно-Алтайск)

После майских праздников въезд в республики Алтай, Хакасию и Туву останется ограниченным из-за пандемии коронавируса.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Такое решение было принято на координационном совещании с участием полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

- Сегодня, к сожалению, пока допускать массового въезда туда людей на отдых и так далее, как это было в прошлые годы, нельзя, - цитирует Сергея Меняйло РИА Новости.

Сибирские регионы на пик заболеваемости пока не вышли. По словам полпреда, система здравоохранения Республики Алтай при массовом выявлении больных коронавирусом просто не справится и придется принимать экстренные меры. Решение об открытии туристических регионов будет принято тогда, когда пандемия пойдет на спад.

По предварительным данным, после 11 мая режим самоизоляции будет продлен во всех регионах Сибири.

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