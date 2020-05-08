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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заболевшую коронавирусом сибирячку вынудили бросить шестилетнего сына

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
В редакцию "РГ" в Новосибирске обратилась Елена Лапочка - она лежит в филиале госпиталя ветеранов войн №2, куда ее принудительно госпитализировали с коронавирусом. Шестилетний сын Елены, после того как ее забрали, остался на попечении 80-летней бабушки, за которой нужен постоянный уход. "Как-нибудь, не маленький уже, - сказали Елене в "скорой". - А у нас другие задачи".

По решению суда Елену увезли в стационар вечером второго мая. А утром третьего мая ребенка - он здоров, тест на коронавирус показал отрицательный результат - забрала к себе ее подруга. Она живет в селе. Когда об этом стало известно надзорным органам, всю семью посадили на двухнедельный карантин - потому что ребенок… "контактный". То есть несет угрозу другим, хоть и здоров - такая вот странная логика.

- Муж подруги фактически потерял работу, потому что в деревне с работой сложно, и две недели простоя никто терпеть не будет, - говорит Елена. - Значит, семья, где растут дети, останется без средств. Но главное, что их запугивают уголовным преследованием. Сказали, что если в деревне кто-то заболеет, то возбудят уголовное дело - ведь они сознательно привезли в населенный пункт "контактного" ребенка.

Кроме того, сына Елены угрожают изъять из семьи и отправить в какое-то казенное учреждение. На каком основании, непонятно. Ведь, как подтвердила "РГ" адвокат Ольга Диулина, ребенок находится у подруги по устному поручению матери, вполне законно, и никаких поводов изымать его оттуда нет. Как вообще вышло, что маленький мальчик был брошен на произвол судьбы, когда мать отправили в больницу? В региональном министерстве труда и соцразвития официально ситуацию не прокомментировали, но дали понять, что это нарушение. И мы вместе с Еленой очень надеемся на то, что в дальнейшем положение ребенка никак не ухудшится - и он спокойно дождется в семье у подруги Елены, пока мама выйдет из госпиталя.

Кстати, после того, как мальчик получил один отрицательный текст на коронавирус, его состояние здоровья уже не проверяют - одного отрицательного результата достаточно. У семьи, приютившей ребенка, анализы взяли, у него, главного "возмутителя спокойствия" - нет. Медиков он уже не интересует - он здоров, а врачам справиться бы с больными. Но при чем же тут тогда карантин и уголовное дело? Загадка.

Не менее загадочной для Елены выглядит и ее собственная госпитализация. Она сама медик, работает в больнице, без каких-то особых средств защиты. Когда заболела, пыталась получить помощь, но в результате лечилась самостоятельно, дома - мазок на коронавирус у нее взяли еще 24 апреля. А спустя неделю, когда температура упала и симптомы исчезли, вдруг возникла настоятельная необходимость ее госпитализировать - настолько острая, что пришлось даже обращаться в суд. Все тот же вопрос, где логика? В госпитале она не получает никакого лечения, и это как раз понятно - лечить не от чего. Елене измеряют температуру и ждут двух подряд отрицательных тестов. "До тех пор пока в больницах достаточно мест для бессимптомных пациентов, они будут там содержаться", - заявили в минздраве, комментируя аналогичные претензии. Когда мест хватать перестанет - тогда ситуация, возможно, изменится.

Елена предполагает, что ей в госпитале еще лежать и лежать. Тесты делают медленно, результаты где-то застревают. Как в этой ситуации быть маленькому мальчику и пожилой женщине, которые пока на попечении друзей Елены? Юристы настаивают - каждая принудительная госпитализация должна быть обоснованной, суд каждый раз должен внимательно изучать все обстоятельства, вникать в каждую ситуацию. Пока же, кажется, во главу угла ставятся какие-то другие принципы.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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