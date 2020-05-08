В Нальчике вышел сборник стихов фронтовика Кайсына Кулиева

К юбилею Победы в Кабардино-Балкарии выпустили первый том из серии "Выдающиеся поэты Кавказа", в котором собраны стихотворения Кайсына Кулиева. Известный советский поэт, прозаик, журналист, военный корреспондент родился в 1917 году, Великая Отечественная война застала его в Прибалтике. Дважды Кулиев был ранен, а в 1944 году отправился в Киргизию, куда депортировали балкарцев.

- Эту серию мы не случайно начинаем с книги Кайсына Кулиева, чья поэзия давно завоевала сердца читателей разных стран мира. Она наполнена живой речью балкарского народа, обаянием тайны любви и смерти, величия природы и устремленности человеческого духа к познанию смысла существования и высотам духовности, - рассказал корреспонденту "РГ" главный редактор нальчикского издательства Виктор Котляров.

В сборнике параллельно идут тексты на русском и английском языках, и обращен он в том числе и к зарубежным читателям. Издатели выбрали небольшой формат Pocket book, который удобно брать с собой куда угодно, но при этом сделали его красочным. В печати использовали двуцветную печать и плотную бумагу, твердый переплет с тиснением серебром и даже ляссе (ленточку-закладку).

- Во втором томе хотим издать сборник Алима Кешокова, потом избранные стихи Расула Гамзатова. Сейчас ведем переговоры с дочерью Расула Гамзатова. Дальше уже подготовили письма в республики Северного Кавказа: мы поинтересовались, каких авторов они хотели бы нам предложить для издания, - отметил Котляров.

В первый сборник вошли стихи Кайсына Кулиева о Родине, земле и людях, которые больше всего выражают мировоззрение поэта. Тираж пока составил 999 экземпляров, но планируется допечатывать его со временем.

Справка "РГ"

Кайсын Шуваевич Кулиев родился 1 ноября 1917 года в селении Верхний Чегем (тогда еще Терском районе). Стихи на родном балкарском языке начал писать еще в школе. В 1935 отправился в Москву, где учился в ГИТИСе имени А. В. Луначарского и Литературном институте имени А. М. Горького.

В июне 1940-го ушел в армию, в Великую Отечественную был ранен в бою под Орлом и долгое время лечился в госпитале в Чебоксарах. Уже тогда его произведения начали публиковать в центральных печатных изданиях страны. Поэт, журналист и военкор освобождал Орел, Крым, Украину и Прибалтику. После возвращения из ссылки жил и сочинял стихи в родном Чегеме до своих последних дней (поэт ушел из жизни в 1985 году). Произведения Кайсына Кулиева переведены на 140 языков мира. Лвуреат Ленинской и Государственной премий СССР.