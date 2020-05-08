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08.05.2020 15:14
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Ансамбль песни и пляски Балтфлота поздравил ветерана с Днем Победы

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту
Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту

В Калининграде военнослужащие Балтфлота поздравили ветерана Великой Отечественной войны Бориса Глыбина с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

На улице перед домом ветерана артисты ансамбля песни и пляски исполнили для героя военные песни - "День Победы", "Венский вальс" и другие. Заместитель командующего Балтийским флотом по военно-политической работе Сергей Поляков обратился к ветерану с поздравлением.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Борис Глыбин попал на фронт в 1941 году в звании младшего лейтенанта. Он принимал участие в боевых действиях в составе морской авиации Северного флота вплоть до 9 мая 1945 года. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья".

После войны Борис Дмитриевич продолжил служить. Уволился в запас он с должности командира дивизиона подвижных средств связи авиации Балтийского флота.

Несмотря на свой почтенный возраст (в этом году ветерану исполнится 98 лет), Борис Дмитриевич занимается общественной работой, возглавляет Совет ветеранов войны и военной службы Северного флота по Калининградской области.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград 75 лет Великой Победы

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