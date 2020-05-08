Июльская жара установится в ряде регионов России

Южный циклон уходит из Центрального округа в Поволжье. Из-за этого в центре в ближайшие несколько дней похолодает, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Восьмого мая температура воздуха на большей части Центрального округа будет от +10 до +17 градусов. В Москве тоже станет прохладнее - днем в предпраздничный день не выше +15 градусов. Возможен кратковременный дождь. В День Победы характер погоды существенно не изменится. Ветер будет северных направлений. Десятого мая воздух немного прогреется - до +17+19 градусов. А в понедельник, 11 мая, в Москве потеплеет до 19-24 градусов. Во вторник, 12 мая, термометры вновь опустятся до +15. Такая пока неустойчивая погода будет наблюдаться в столице".

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях от +11 до +16. Жара придет в Удмуртию и Пермский край - там до +30. А в основном в Поволжье будет от 18 до 23 градусов тепла.