Новости

На авиабазе Хмеймим высажен "Сад памяти" к 75-летию Победы 05:36
Жителям Камчатки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19 05:31
Воздух в мегаполисах Юго-Восточной Азии стал чище из-за коронавируса 05:20
Экс-помощница Байдена призвала его выйти из предвыборной гонки 05:16
Июльская жара установится в ряде регионов России 05:00
В Приморье артисты записали домашний концерт для телеэфира на 9 мая 04:50
Korean Air с июня возобновит полеты по 19 международным маршрутам 04:45
Самый посещаемый нацпарк США объявил о своем открытии с девятого мая 04:07
Госдеп США одобрил продажу Египту более 40 вертолетов Apache 03:55
Турецкие ученые разработали препарат для лечения COVID-19 03:51
Старатель из Магадана за месяц выиграл миллион рублей в лотерею 03:48
Учреждения культуры Якутии создали "Танк Победы" из фотографий 03:42
В Саудовской Аравии спецподразделение проконтролирует соблюдение карантина 03:28
"Чешские авиалинии" с 18 мая возобновят международные рейсы 03:25
Жителей Петербурга обяжут носить маски и перчатки в общественных местах 03:00
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом 02:54
За неделю 24 иностранных летательных аппарата провели разведку у границ РФ 02:14
ВОЗ: В Африке от коронавируса могут умереть до 190 тысяч человек 01:43
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране 01:25
Трамп назвал чью-то глупость причиной пандемии коронавируса 00:53
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента 00:13
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая 00:05
Предпринимателям втрое увеличат срок оплаты административных штрафов 00:05
В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч 07.05.2020
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США 07.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Июльская жара установится в ряде регионов России

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Южный циклон уходит из Центрального округа в Поволжье. Из-за этого в центре в ближайшие несколько дней похолодает, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая

"Восьмого мая температура воздуха на большей части Центрального округа будет от +10 до +17 градусов. В Москве тоже станет прохладнее - днем в предпраздничный день не выше +15 градусов. Возможен кратковременный дождь. В День Победы характер погоды существенно не изменится. Ветер будет северных направлений. Десятого мая воздух немного прогреется - до +17+19 градусов. А в понедельник, 11 мая, в Москве потеплеет до 19-24 градусов. Во вторник, 12 мая, термометры вновь опустятся до +15. Такая пока неустойчивая погода будет наблюдаться в столице".

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях от +11 до +16. Жара придет в Удмуртию и Пермский край - там до +30. А в основном в Поволжье будет от 18 до 23 градусов тепла.

Общество Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье СЗФО Ленинградская область СЗФО Псковская область СЗФО Новгородская область ПФО ЦФО

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах