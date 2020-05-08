Новости

Умер певец Идир 11:58
СМИ: В плей-офф НХЛ в этом сезоне могут сыграть 24 клуба 11:54
Исполнитель роли Голлума прочитает всего "Хоббита" 11:53
ВЦИОМ: 93 процента россиян считают День Победы общим праздником 11:52
В Испании задержали планировавшего устроить теракт в Барселоне марокканца 11:50
Создан универсальный маркер для раннего выявления онкологии 11:49
Видео: Самарские фронтовики прочли стихотворение Гамзатова о войне 11:46
33-летняя актриса Мария Ивакова заразилась коронавирусом 11:44
Путин назвал любовь к Родине основой жизни 11:44
Боб Дилан выпустит первый за восемь лет альбом 11:42
Главврач медцентра в Коммунарке рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 11:36
К юбилею Победы "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Молодую гвардию" 11:35
Суд обязал нижегородский Минздрав выдать ребенку лекарство за 47 млн 11:35
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей 11:33
Инфекционисты оценили вероятность пика коронавируса в России 11:30
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве младше 65 лет 11:21
В Крыму разъяснили, когда нужно носить маску на улице 11:20
В Воронеже придумали антидот для пчел 11:20
В Коми 12-летний мальчик погиб от удара током на электроподстанции 11:13
Французский академик назвала отличия русских от европейцев 11:06
К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник 11:05
Jeep Wrangler дважды провалил простой краш-тест 11:00
На Среднем Урале количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1500 10:58
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни 10:51
В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 11:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

К юбилею Победы "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Молодую гвардию"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" 8 и 9 мая представит онлайн-трансляцию оперы Юлия Мейтуса "Молодая гвардия".

Эрмитаж в канун 75-летия Победы вспомнит подвиги музея

Это произведение, созданное по мотивам одноименного романа Александра Фадеева, не часто появляется на российских сценах. Спектакль, поставленный художественным руководителем театра Юрием Александровым, стал не только открытием забытого музыкального материала, но и важной вехой в творческом становлении коллектива.

Специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне коллектив театра организует показ этого уникального спектакля.

"Молодая гвардия" - не только лирическая хроника о жизни тех молодых людей, чьи судьбы сломала война, но и спектакль-размышление, откровенный разговор о современности.

- Спектакль обращен, прежде всего, к нашей молодежи, той молодой гвардии, которая будет поднимать нашу страну, выводить ее из довольно сложной ситуации, в которой она оказалась, - говорит режиссер-постановщик спектакля, народный артист России Юрий Александров. - Именно молодая гвардия нашей страны должна решить ее будущее. А будущего без прошлого не бывает. Потому эти исторические страницы, которые пытаются "скомкать" в истории нашей жизни, пытаются переписать, так важны сейчас. Нам важно поднять этот пласт и разговаривать с молодежью, которая, по целому ряду причин, просто не знает свою историю или знает в искаженном виде.

Режиссер подчеркивает:

- Это спектакль о любви, прежде всего о любви. Война - это дамоклов меч, нависший над молодыми людьми. Рядом со зрителями будут молодые артисты театра "Санктъ-Петербургъ Опера" - ровесники легендарных молодогвардейцев - тех, кому посвящен этот спектакль, тех, кто не долюбил, не испытал счастья материнства и, в конечном итоге, отдал самое ценное, что у него было - свою жизнь, во имя Родины и во имя всех нас.

Показ спектакля "Молодая гвардия" пройдет на официальном YouTube-канале театра.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Какие экспозиции можно посетить, не выходя из дома