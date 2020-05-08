К юбилею Победы "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Молодую гвардию"

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" 8 и 9 мая представит онлайн-трансляцию оперы Юлия Мейтуса "Молодая гвардия".

Это произведение, созданное по мотивам одноименного романа Александра Фадеева, не часто появляется на российских сценах. Спектакль, поставленный художественным руководителем театра Юрием Александровым, стал не только открытием забытого музыкального материала, но и важной вехой в творческом становлении коллектива.

Специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне коллектив театра организует показ этого уникального спектакля.

"Молодая гвардия" - не только лирическая хроника о жизни тех молодых людей, чьи судьбы сломала война, но и спектакль-размышление, откровенный разговор о современности.

- Спектакль обращен, прежде всего, к нашей молодежи, той молодой гвардии, которая будет поднимать нашу страну, выводить ее из довольно сложной ситуации, в которой она оказалась, - говорит режиссер-постановщик спектакля, народный артист России Юрий Александров. - Именно молодая гвардия нашей страны должна решить ее будущее. А будущего без прошлого не бывает. Потому эти исторические страницы, которые пытаются "скомкать" в истории нашей жизни, пытаются переписать, так важны сейчас. Нам важно поднять этот пласт и разговаривать с молодежью, которая, по целому ряду причин, просто не знает свою историю или знает в искаженном виде.

Режиссер подчеркивает:

- Это спектакль о любви, прежде всего о любви. Война - это дамоклов меч, нависший над молодыми людьми. Рядом со зрителями будут молодые артисты театра "Санктъ-Петербургъ Опера" - ровесники легендарных молодогвардейцев - тех, кому посвящен этот спектакль, тех, кто не долюбил, не испытал счастья материнства и, в конечном итоге, отдал самое ценное, что у него было - свою жизнь, во имя Родины и во имя всех нас.

Показ спектакля "Молодая гвардия" пройдет на официальном YouTube-канале театра.