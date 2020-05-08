Механик-любитель из Ленобласти сделал танк Т-34 из картона

Механик-любитель из города Кингисеппа Ленинградской области Владислав Болдырев изготовил танк Т-34 из картона и деревянных брусков. Он хотел выехать на своем танке в День Победы, поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Но из-за пандемии коронавируса был вынужден отказаться.

Над танком Владислав работал в гараже один месяц, каждый день по несколько часов.

- Самое трудное было в работе - это правильно определить все размеры, чтобы не ошибиться с масштабом. Сначала я сделал маленький макет танка Т-34 из бумаги. По нему в дальнейшем все и рассчитывал, - рассказал корреспонденту "РГ" Владислав Болдырев.

Молодой человек добавил, что материалы использовал самые простые. Каркас танка сделал из деревянных брусков, обшил картоном. Использовал клей, саморезы и степлер.

Т-34 получился внешне как настоящий, к тому же мог двигаться. Внутри установлены два велосипеда и два поддерживающих колеса.

- Очень хотел показать свой танк на параде 9 Мая. Не получилось. Но еще обязательно это сделаю, - сказал мастер-умелец Владислав Болдырев.