Мемориал "Стена памяти" с фотографиями фронтовиков открыли в Череповце

В Парке Победы города Череповца открыли мемориал "Стена Памяти". Здесь изображены портреты жителей города - участников Великой Отечественной войны.

На памятнике - почти три тысячи фотографий земляков-фронтовиков. Как сказал на открытии "Стены памяти" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, мемориал станет местом памяти и славы.

- Надеюсь, что уже в следующем году отсюда стартует "Бессмертный полк", - отметил глава региона.

Мемориал выполнен в виде развевающегося знамени, облицован гранитным камнем. Изображение нанесено с помощью фотопечати, устойчивой к различным погодным условиям.

Между тем, в Череповце волонтеры высадили цветы перед окнами ветеранов Великой Отечественной войны.

Открытие мемориала в Череповце стало одним из пунктов обширной программы празднования Дня Победы в Вологодской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Накануне память павших земляков увековечили еловым геоглифом в Вологодском районе. В праздничной программе также большой телемарафон на военную тематику на городских телеканалах, под окнами ветеранов выступят самодеятельные артисты. Состоится и "Бессмертный полк" на балконах.

Справка "РГ"

На фронт в годы Великой Отечественной войны ушли почти 20 тысяч жителей Череповца. Более 4,5 тысячи погибли и пропали без вести. Звания Героя Советского Союза удостоены 18 фронтовиков.