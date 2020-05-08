На юге Архангельской области из-за паводка подтопило дороги и дома

В южных районах Поморья обильные дожди вызвали вторую волну паводка и резкий рост уровня воды в реках. Подтоплены дороги и некоторые населенные пункты. В Вельском районе ввели режим ЧС.

Как сообщает ГУ МЧС по Архангельской области, вода в реках прибывает на один-два метра в сутки. Наибольший рост отмечается в бассейне реки Ваги, где уровни воды достигли критических отметок. Для оказания помощи местным жителям в Вельский район направлены спасатели.

В гимназии № 4 города Вельска обустроили пункт временного размещения для пострадавших от паводка, сообщили в администрации района. Туда уже доставили нескольких жителей деревни Фоминская, оказавшейся в зоне подтопления. Пик паводка в районе придется на 8-9 мая.

В Устьянском районе подтоплены десятки домов в трех населенных пунктах МО "Синицкое". Их жители отказались эвакуироваться и разместились в домах родственников и знакомых, не попавших в зону подтопления.

По данным регионального дорожного агентства, вода залила около 30 участков автомобильных дорог области. На девяти из них разрушено полотно и повреждены водопропускные трубы, которые не справляются с напором воды. Особенно трудно проехать по трассам Архангельск - Пинега и Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож. Дорожники проводят восстановительные работы и рекомендуют водителям по возможности сократить поездки по проблемным направлениям.

По прогнозам Севгидромета, рост уровней воды будет продолжаться. На Северной Двине это продлится до конца второй декады мая. В Котласском и Красноборском районах максимальный паводок ожидается в период с 18-го по 22 мая.

Гидрологи измеряют уровни воды каждые два часа и передают информацию органам власти и МЧС для принятия мер в случае угрозы населенным пунктам.