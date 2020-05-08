Петербурженку похитили и заставили переписать свою квартиру

В Петербурге Следственный комитет начал расследование обстоятельств похищения женщины. Группа лиц проникла к ней домой, похитила, вывезла на неизвестный адрес и заставила подписать договор купли-продажи квартиры, сообщает пресс-служба регионального СК.

Пока в деле один подозреваемый, это мужчина 58 лет. Но в следствии говорят, что мужчина действовал с сообщниками, они пока не установлены.

Женщину вывезли из ее квартиры на проспекте Народного Ополчения, обманом заставили передать документы на недвижимость и написать расписку, что она получила деньги.

Но отобрать недвижимость у женщины не получилось. Мужчину задержали, регистрация сделки произведена не была. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям: "похищение человека", "нарушение неприкосновенности жилища", а также "покушение на мошенничество".