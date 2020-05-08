Следователи навели порядок у могилы героев на Дороге жизни

Речь идет о захоронении, расположенном в деревне Лаврово Ленинградской области. Над братской могилой офицеры ведомства взяли шефство в 2019 году.

Через данное захоронение, как свидетельствуют документы, в годы войны проходила временная железная дорога Войбокало-Коса, обеспечившая связь на Дороге жизни. Над захоронением погибших здесь солдат и офицеров установлен памятник, на котором высечены слова: "Советским воинам, погибшим за Родину 1941-1944 гг". Здесь же указаны имена павших. Известно, что в братской могиле покоятся 176 человек. Однако в настоящее время установлены имена только 143 из них.

- Подвиг народа, защищавшего родные земли до последнего патрона, навсегда останется в нашей памяти как пример мужества и отваги русского солдата, - говорят сотрудники следственного управления СК на транспорте. - Одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войне проходило на территории Ленинградской области.

К сожалению, сегодняшняя ситуация не позволила провести торжественно-траурную церемонию в полном соответствии с планами. Тем не менее к братской могиле был возложен венок от следственного управления, высажены живые цветы, проведена уборка территории.