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08.05.2020 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Трое мужчин и женщина скончались в Петербурге от коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге подтверждены еще четыре смерти от коронавирусной инфекции, количество погибших достигло 48, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В госпитале для ветеранов войн скончались двое мужчин, одному было 72 года, другому - 63. Еще один мужчина умер в больнице №2, ему было 58 лет. 88-летняя женщина скончалась в Александровской больнице.

В комздраве говорят, что все пациенты имели ряд хронических заболеваний, но умерли от двухсторонней пневмонии, развившейся из-за COVID-19.

Причину смерти устанавливала комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ на основании целого ряда экспертиз.

На сегодняшний день в Петербурге подтверждено 6565 случаев коронавирусной инфекции, 1597 человек выздоровели.

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