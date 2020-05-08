В Архангельске пройдет онлайн-шествие участников Северных конвоев

В День Победы в "Бессмертный полк" Архангельской области по традиции войдет колонна участников легендарных Северных конвоев. Только в этом году увидеть их лица можно будет не на штендерах в руках родных, а на экранах мониторов и смартфонов.

Как сообщает "Братство Северных конвоев", уникальная колонна собирается в группе, специально созданной в социальной сети "ВКонтакте". Для участия в онлайн-шествии на стену добавляют снимок героя и рассказ о его боевых или трудовых подвигах. Колонна Северных конвоев объединяет как моряков, так и тех, кто защищал корабли с воздуха, обеспечивал работу маяков, углублял фарватеры, принимал бесценные грузы и строил портовые сооружения на территории от Архангельска до Новой Земли и Диксона.

Задолго до праздника страницу уже заполнили десятки историй. В интернациональной летописи русские фамилии соседствуют с английскими, упоминаются и представители других стран - участниц антигитлеровской коалиции.

"Мой дядя Корытов Виктор Георгиевич служил на Северном флоте командиром отделения минеров, - рассказывает Елена Смирнова. - В 1942 году во время выполнения боевого задания его катер подорвался на мине. Оказавшись в ледяной воде и получив тяжелую контузию, Виктор не только выжил сам, но и спас моряка. После лечения его отправили в США для изучения и освоения нового судна, переданного по ленд-лизу. Там он получил специальность трюмного машиниста. Дядя погиб 12 августа 1944 года в составе конвоя БД-5, в который входили пароход "Марина Раскова" и три тральщика. Виктор был на ТЩ-114, торпедированном немецкой подводной лодкой. Из всего конвоя уцелел только один тральщик, погибли 378 человек…".

Архангелогородке Таисии Ивановой к началу войны исполнилось всего семнадцать. Она работала в порту Архангельска матросом на ледоколе, встречавшем и провожавшем конвои. Не раз бывала под бомбежками, видела, как корабли подрывались на минах и люди тонули в ледяной воде. Девушка-матрос сутками несла вахту и верила в Победу.

Англичанин Фрэнк Артур Бонд - заряжающий зенитного орудия - участвовал в первом союзном конвое "Дервиш" и других. По его воспоминаниям, немецкие самолеты бомбили караваны судов беспрерывно, они тонули, но конвой шел вперед. Только в Архангельске моряки могли отдохнуть, поэтому они считали город на Двине вторым домом… Ряды участников онлайн-шествия продолжают пополняться.

Впервые отдельная рота Северных конвоев прошла в "Бессмертном полку" по улицам Архангельска 9 мая 2017 года. С инициативой ее создания выступила "Российская газета". Участники шествия пронесли более ста портретов участников героических событий на Севере. Снимки для штендеров присылали из Великобритании, США и других стран. С тех пор колонна арктических караванов собирается в Архангельске на каждый День Победы.

Справка "РГ"

Северные конвои доставляли в СССР грузы по ленд-лизу - технику, продовольствие и сырье от стран-союзниц. Первый караван под названием "Дервиш" прибыл в Архангельск из Исландии 31 августа 1941-го. Всего за годы войны было проведено 78 конвоев. Караваны подвергались атакам флота и авиации противника, в результате которых 128 судов затонули или получили повреждения.