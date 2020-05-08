Новости

Московская биржа восстановила торги на фондовом рынке 13:25
В Испании кот заразился COVID-19 от хозяина 13:21
Путин и Нетаньяху договорились о взаимодействии по коронавирусу 13:20
Путин и Рахмон по телефону поздравили друг друга с юбилеем Победы 13:17
Названы самые популярные в последнее время среди россиян сериалы 13:17
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов 13:16
Россия предоставила УЕФА гарантии проведения матчей Евро-2020 13:14
В Заполярье раскрыли убийство 18-летней давности 13:11
У прокатной компании угнали 97 машин, но она этого не заметила 13:08
Путин поздравил Джонсона и Макрона с юбилеем Победы 13:04
Зась поздравил руководителей стран ОДКБ с юбилеем Победы 13:00
Коронавирус сорвал десятый сезон "Американской истории ужасов" 12:52
В Нижневартовске депутат заразилась коронавирусом 12:45
Путин в послании Трампу призвал действовать в "духе Эльбы" 12:38
В Челябинской области отказались от праздничного салюта 9 мая 12:37
В Архангельске пройдет онлайн-шествие участников Северных конвоев 12:37
На юге Архангельской области из-за паводка подтопило дороги и дома 12:33
У трех сотрудников "Милана" выявили коронавирус 12:32
В Вологодской области в семи районах подтопило дома и размыло дороги 12:30
Лукашенко принял участие в закладке капсул с землей из мест воинской славы 12:28
В Адыгее ввели обязательное ношение масок и перчаток 12:28
Путин поздравил народы бывшего СССР с юбилеем Победы 12:28
В Сибири продлят режим самоизоляции 12:25
Умер знаменитый певец Хиллард Аткинсон 12:24
Зоологи рассказали, зачем выдры жонглируют камнями 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Архангельске пройдет онлайн-шествие участников Северных конвоев

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В День Победы в "Бессмертный полк" Архангельской области по традиции войдет колонна участников легендарных Северных конвоев. Только в этом году увидеть их лица можно будет не на штендерах в руках родных, а на экранах мониторов и смартфонов.

Как сообщает "Братство Северных конвоев", уникальная колонна собирается в группе, специально созданной в социальной сети "ВКонтакте". Для участия в онлайн-шествии на стену добавляют снимок героя и рассказ о его боевых или трудовых подвигах. Колонна Северных конвоев объединяет как моряков, так и тех, кто защищал корабли с воздуха, обеспечивал работу маяков, углублял фарватеры, принимал бесценные грузы и строил портовые сооружения на территории от Архангельска до Новой Земли и Диксона.

Фото: Алексей Михайлов / РГ
Поисковики Заполярья рассказали, как солдаты приходят к ним в снах

Задолго до праздника страницу уже заполнили десятки историй. В интернациональной летописи русские фамилии соседствуют с английскими, упоминаются и представители других стран - участниц антигитлеровской коалиции.

"Мой дядя Корытов Виктор Георгиевич служил на Северном флоте командиром отделения минеров, - рассказывает Елена Смирнова. - В 1942 году во время выполнения боевого задания его катер подорвался на мине. Оказавшись в ледяной воде и получив тяжелую контузию, Виктор не только выжил сам, но и спас моряка. После лечения его отправили в США для изучения и освоения нового судна, переданного по ленд-лизу. Там он получил специальность трюмного машиниста. Дядя погиб 12 августа 1944 года в составе конвоя БД-5, в который входили пароход "Марина Раскова" и три тральщика. Виктор был на ТЩ-114, торпедированном немецкой подводной лодкой. Из всего конвоя уцелел только один тральщик, погибли 378 человек…".

Архангелогородке Таисии Ивановой к началу войны исполнилось всего семнадцать. Она работала в порту Архангельска матросом на ледоколе, встречавшем и провожавшем конвои. Не раз бывала под бомбежками, видела, как корабли подрывались на минах и люди тонули в ледяной воде. Девушка-матрос сутками несла вахту и верила в Победу.

Англичанин Фрэнк Артур Бонд - заряжающий зенитного орудия - участвовал в первом союзном конвое "Дервиш" и других. По его воспоминаниям, немецкие самолеты бомбили караваны судов беспрерывно, они тонули, но конвой шел вперед. Только в Архангельске моряки могли отдохнуть, поэтому они считали город на Двине вторым домом… Ряды участников онлайн-шествия продолжают пополняться.

Впервые отдельная рота Северных конвоев прошла в "Бессмертном полку" по улицам Архангельска 9 мая 2017 года. С инициативой ее создания выступила "Российская газета". Участники шествия пронесли более ста портретов участников героических событий на Севере. Снимки для штендеров присылали из Великобритании, США и других стран. С тех пор колонна арктических караванов собирается в Архангельске на каждый День Победы.

Справка "РГ"

Северные конвои доставляли в СССР грузы по ленд-лизу - технику, продовольствие и сырье от стран-союзниц. Первый караван под названием "Дервиш" прибыл в Архангельск из Исландии 31 августа 1941-го. Всего за годы войны было проведено 78 конвоев. Караваны подвергались атакам флота и авиации противника, в результате которых 128 судов затонули или получили повреждения.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область 75-летие Победы День Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Московская биржа восстановила торги на фондовом рынке
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса
Володин назвал обоснованными ограничения в Москве в связи с коронавирусом
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах