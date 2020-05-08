В Коми 12-летний мальчик погиб от удара током на электроподстанции

В Республике Коми возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика от поражения электрическим током. Дело возбудили по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Следственного комитета.

ЧП произошло в четверг. По данным следствия, в помещении трансформаторной подстанции, расположенной возле дома по улице Ленина в городе Воркуте, обнаружили тело 12-летнего мальчика. Он погиб от удара электротоком.

Выяснилось, что здание подстанции находится в свободном доступе. Запорное устройство на двери не исправно, нет никаких предупреждающих о повышенной опасности табличек.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии и виновных лиц.