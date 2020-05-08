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08.05.2020 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти нашли останки 134 взятых в плен советских солдат

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку в связи с обнаружением под Лугой останков 134 советских солдат, которые были взяты в плен немецкими войсками и предположительно находились в пересыльно-фильтровочном лагере "Дулаг-320". Сейчас устанавливаются их причины смерти, сообщает пресс-служба регионального СК.

Фото: Алексей Михайлов / РГ
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Поисковая операция производилась силами криминалистов СК по Ленобласти, Криминалистическим центром СК по Петербургу, бойцами ЗВО, волонтерами из поискового отряда "Витязь".

О том, что под Лугой может находиться массовое захоронение, специалисты догадывались. В 1941 году этот город оказался в оккупации и здесь был организован пересыльно-фильтровочный лагерь "Дулаг-320". В СК по Ленобласти отмечают, что этот лагерь отличался жестоким режимом.

У поисковиков имеются сведения, что в этот лагерь попали бойцы 41-го стрелкового корпуса, которые защищали Лужский оборонительный рубеж. Также известно, что в "Дулаге-320" проводились расстрелы.

Пока поисковиками обнаружены останки 134 человек. То, что это советские военнопленные, известно благодаря сохранившемуся обмундированию, советским монетам, печатям, находившимся при погибших.

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