В Петербурге мероприятия ко Дню Победы покажут по телевизору

Так, в 10.00 начнется трансляция воздушной части парада. Авиация начнет пролет с Пискаревского мемориала, затем самолеты и вертолеты направятся к центру города и затем отправятся в сторону Кронштадта. Увидеть все это вживую невозможно, но телеканал проведет трансляцию с четырех точек: с Пискаревского мемориала, Петропавловской крепости, крыши Зимнего дворца, а также с колоннады Исаакиевского собора.

С 11.00 до 13.00 зрителей ждет телемост "Марафон Памяти" в рамках межрегиональной художественной акции "Кабель жизни". Во время телемоста расскажут неизвестные подробности об истории прорыва энергетической блокады Ленинграда.

Телемост прервется для трансляции Полуденного выстрела со стен Петропавловской крепости.

В 16.00 начнется трансляция праздничного концерта "Музыка Победы". Вокалисты Мариинского театра Алексей Марков, Вадим Кравец, Екатерина Сергеева, Ирина Матаева, Григорий Чернецов, Александр Трофимов, Карина Чепурнова, Владимир Целебровский исполнят песни военных лет со сцены Петербургского театра музыкальной комедии. Это будет живой концерт, проведенный с соблюдением всех противоэпидемических требований. В зале будет присутствовать всего несколько человек, обеспечивающих трансляцию, а также сами артисты.

В 19.00 после минуты молчания состоится праздничный концерт "Песни, победившие войну". Зрители смогут услышать Петра Захарова, Светлану Крючкову, Елену Север, Валерию, Полину Гагарину, Василия Герелло, Григория Чернецова, Татьяну Буланову.

В 22.00 состоится трансляция праздничных залпов ко Дню Победы.