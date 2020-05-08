В Петербурге почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Петербурге к мемориалам погибших в Великой Отечественной войне возложили цветы. Впервые на траурных мероприятиях не присутствовали ветераны и потомки тех, кто сражался на фронте за мирное небо.

На Пискаревском кладбище венок и цветы к вечному огню возложил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Траурные церемонии прошли у мемориала "Рубеж", монумента Героическим защитникам Ленинграда. Появились цветы на Невском проспекте у дома №14, где сохранилась надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".

Обычно в траурных мероприятиях принимают участие сотни тысяч горожан. Но в этом году в связи с непростой эпидемической ситуацией от такого формата решено было отказаться.