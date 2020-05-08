В Сестрорецке провели плац-парад для 104-летнего фронтовика

В петербургском Сестрорецке в пятницу военные поздравили с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 104-летнего полковника танковых войск Валентина Рослякова. Для него провели плац-парад.

Оркестр отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады исполнил для фронтовика песни военных лет, сообщает пресс-служба Западного военного округа. А перед началом церемонии специалисты ЗВО продезинфицировали придомовую территорию.

Валентин Прокофьевич был очень тронут вниманием и подарками. Он заявил, что гордится Вооруженными силами России.

Гвардии полковник Валентин Росляков родился 22 января 1916 года. В 1937-м был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии. А когда началась Великая Отечественная война, он, уже лейтенант, сразу ушел на фронт. Освобождал Белгород, Харьков, Прибалтику, Восточную Пруссию. В августе 1944 года вместе с подчиненными экипажами четырех танков Т-34-85 подбили 12 немецких "Тигров". При этом советские танкисты потеряли только один Т-34-85.

Валентин Прокофьевич Росляков награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, многими боевыми медалями.