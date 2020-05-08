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08.05.2020 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологодской области в семи районах подтопило дома и размыло дороги

Текст: Вера Черенева

В Вологодской области из-за разлива рек в семи районах наблюдаются подтопления. 20 деревень в Вожегодском, Тарногском, Харовском и Вытегорском районах оказались временно отрезаны из-за подтоплений на дорогах, сообщает Управление МЧС по Вологодской области.

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На всех этих участках работают спасатели, проходит откачка воды. Жителей снабжают всем необходимым.

В региональном управлении МЧС говорят, что самая сложная ситуация в Верховажском районе, здесь подтопило не дороги, а придомовые участки. В райцентре, например, вода пришла в 49 домовладений. Ранее подтопление было зафиксировано в деревнях Дьяконовская и Ореховская, но сейчас оттуда вода ушла.

Тем не менее, в связи с непростой ситуацией в районе объявлен режим ЧС.

Пришла большая вода в Сямженский район, там подтоплен один жилой дом и есть риск затопления еще двух зданий. В Череповецком районе размыло дорогу до деревни Нянькино, но там организована лодочная переправа, также существует техническая возможность для проезда пожарной техники.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Паводки в России

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