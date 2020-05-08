В Заполярье раскрыли убийство 18-летней давности

В Мурманской области следователям удалось раскрыть убийство, совершенное в 2002 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 января 2002 года в квартире одного из домов по улице Ленина города Апатиты Мурманской области между 35-летним обвиняемым и 47-летним потерпевшим произошла ссора.

После того, как последний покинул квартиру, злоумышленник проследил за мужчиной. Догнав его у спортивного комплекса "Атлет", он нанес ему не менее 12 ударов ножом, затем избавился от орудия убийства и сбежал. Тот, кого он ударил, скончался от колото-резаных ран грудной клетки.

Преступление долго оставалось нераскрытым, поскольку прямых доказательств у следствия не было. Но позже житель Апатитов попал в тюрьму за другие преступления. О том, как удачно он сумел избежать ответственности за убийство, мужчина похвастался перед своими сокамерниками.

Эта информация дошла до правоохранительных органов, и сокамерники дали показания, которые изобличили злоумышленника. Кроме того, следствие провело психофизиологическую экспертизу с помощью "детектора лжи" - полиграфа. Все это помогло опровергнуть защитную версию, которую активно отстаивал апатитчанин.

В итоге подозреваемый сознался. Уголовное дело об убийстве, которое призошло 18 лет назад, направлено в суд.