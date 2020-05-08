Волонтеры поздравили с Днем Победы 107-летнюю защитницу Ленинграда

Самой старшей участнице войны из тех, что поздравили петербургские волонтеры, исполнилось 107 лет.

Доставка этого подарка оказалось непростым делом, признается волонтер Екатерина. По указанному соцслужбами адресу ветеран не проживала. Но добровольцы выяснили у соседей ее новый адрес и все-таки нашли фронтовичку.

- Не пожалели! - радуются волонтеры. - Защитнице Ленинграда оказалось 107 лет!

- У нас сегодня была 104-летняя бабушка, - рассказывают другие волонтеры. - Одна жила на даче в Лесколово. Она была очень рада, что мы доехали до нее с поздравлениями.

Кампания по поздравлению участников войны длится третий день. Волонтеры, которые адресно доставляют подарки фронтовикам, делятся впечатлениями:

"У нашего ветерана удивительное имя - Свет Борисович. Его так называл отец-хирург в день, когда вернул зрение шестилетнему мальчику, который не видел никогда в своей жизни. Операция прошла успешно - вырезали опухоль. И когда маленький пациент открыл глаза, зашла медсестра и сообщила врачу о рождении сына. Тот сказал: "Если я дал свет этому мальчику, пусть и сына моего зовут Свет". У него самого теперь трое детей, и все - Световичи".

"Такие бабули иногда встречаются, диву даешься! Некоторые зазывают волонтеров в гости: мол, стол уже накрыт. Приходится отказаться, режим самоизоляции никто не отменял. А одна вышла в кокошнике и при в орденах, даже песню спела, чудо какое!"

"Уже три дня развозим подарочные наборы нашим ветеранам. Гостинцы, цветы, георгиевские ленточки, а самое главное - слова благодарности за спасенный ими мир... Как же их остается мало! И насколько бесценны их слова о тех славных днях! Уникальное поколение победителей. Им всем уже за 90 лет... Сегодня поздравляли бабулечку 101 год - какой же ясный рассудок. Благодарность вам, ветераны, и поклон до земли".

"Ветераны войны, которых в этом году стало еще меньше, редко выходят из дома. Кто-то не может спуститься по лестнице в доме, где нет лифта. Кто-то уже не встает с постели. Кто-то соблюдает самоизоляцию... Настроение у них разное: одни плачут, что не смогли в этом году прийти на Невский, другие, пользуясь моментом, дрожащими руками надевают орденские планки и медали на шерстяную жилетку или домашний халатик, чтобы встретить приехавших к ним волонтеров. Третьи молча смотрят в окно, на мирное небо Петербурга, вспоминая о небе Ленинграда. Бессмертный полк переместился с улиц в интернет. Нет привычного всем парада, шествий с флагами, ленточками и песнями военных лет... Меняются форматы, названия, сроки... Неизменной остается только великая и страшная Память. Один близкий мне пожилой человек, познавший войну, глядя на шествие Бессмертного полка, сказал: "Как это страшно. Сколько жизней - и все поломаны. И все - на небо..."

"С победой нас. И спасибо за эту победу нашим ветеранам!"