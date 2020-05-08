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08.05.2020 23:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волонтеры поздравили с Днем Победы 107-летнюю защитницу Ленинграда

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Самой старшей участнице войны из тех, что поздравили петербургские волонтеры, исполнилось 107 лет.
Фото: Центр городских волонтеров. Фото: Центр городских волонтеров.
Фото: Центр городских волонтеров.

Доставка этого подарка оказалось непростым делом, признается волонтер Екатерина. По указанному соцслужбами адресу ветеран не проживала. Но добровольцы выяснили у соседей ее новый адрес и все-таки нашли фронтовичку.

Фото: Центр городских волонтеров.
2,5 тысячи петербургских фронтовиков получили адресные поздравления

- Не пожалели! - радуются волонтеры. - Защитнице Ленинграда оказалось 107 лет!

- У нас сегодня была 104-летняя бабушка, - рассказывают другие волонтеры. - Одна жила на даче в Лесколово. Она была очень рада, что мы доехали до нее с поздравлениями.

Кампания по поздравлению участников войны длится третий день. Волонтеры, которые адресно доставляют подарки фронтовикам, делятся впечатлениями:

"У нашего ветерана удивительное имя - Свет Борисович. Его так называл отец-хирург в день, когда вернул зрение шестилетнему мальчику, который не видел никогда в своей жизни. Операция прошла успешно - вырезали опухоль. И когда маленький пациент открыл глаза, зашла медсестра и сообщила врачу о рождении сына. Тот сказал: "Если я дал свет этому мальчику, пусть и сына моего зовут Свет". У него самого теперь трое детей, и все - Световичи".

"Такие бабули иногда встречаются, диву даешься! Некоторые зазывают волонтеров в гости: мол, стол уже накрыт. Приходится отказаться, режим самоизоляции никто не отменял. А одна вышла в кокошнике и при в орденах, даже песню спела, чудо какое!"

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Волонтеры начали развозить подарки петербургским ветеранам

"Уже три дня развозим подарочные наборы нашим ветеранам. Гостинцы, цветы, георгиевские ленточки, а самое главное - слова благодарности за спасенный ими мир... Как же их остается мало! И насколько бесценны их слова о тех славных днях! Уникальное поколение победителей. Им всем уже за 90 лет... Сегодня поздравляли бабулечку 101 год - какой же ясный рассудок. Благодарность вам, ветераны, и поклон до земли".

"Ветераны войны, которых в этом году стало еще меньше, редко выходят из дома. Кто-то не может спуститься по лестнице в доме, где нет лифта. Кто-то уже не встает с постели. Кто-то соблюдает самоизоляцию... Настроение у них разное: одни плачут, что не смогли в этом году прийти на Невский, другие, пользуясь моментом, дрожащими руками надевают орденские планки и медали на шерстяную жилетку или домашний халатик, чтобы встретить приехавших к ним волонтеров. Третьи молча смотрят в окно, на мирное небо Петербурга, вспоминая о небе Ленинграда. Бессмертный полк переместился с улиц в интернет. Нет привычного всем парада, шествий с флагами, ленточками и песнями военных лет... Меняются форматы, названия, сроки... Неизменной остается только великая и страшная Память. Один близкий мне пожилой человек, познавший войну, глядя на шествие Бессмертного полка, сказал: "Как это страшно. Сколько жизней - и все поломаны. И все - на небо..."

"С победой нас. И спасибо за эту победу нашим ветеранам!"

Фото: Центр городских волонтеров
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