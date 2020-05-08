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08.05.2020 20:02
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

На трассе "Таврида" благоустроена Братская могила советским воинам

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В преддверии Дня Победы сотрудники генподрядчика строительства трассы "Таврида" благоустроили площадку памятника "Братская могила советских воинов" у поселка Сирень в Бахчисарайском районе. Об этом сообщил пресс-секретарь компании "ВАД" Григорий Назаров.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
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Дорожники занялись благоустройством монумента в феврале этого года: возвели насыпь земляного полотна и выполнили устройство щебеночно-песчаного слоя, после чего заасфальтировали площадку.

- Здесь был установлен бортовой камень, которого раньше на территории, прилегающей к памятнику, не было, - отметил Назаров.

Также строители благоустроили межсъездовую территорию и восстановили плитку у самого памятника, а на прилегающей территории выровняли площадку земполотна - уже ее засыпали слоем плодородного грунта толщиной 15 сантиметров, на котором сегодня начали гидропосев трав.

Кроме того, дорожники намерены на площадке у памятника уложить еще один слой асфальтобетона, нанести на него разметку и установить дорожные знаки.

- Все работы будут завершены до конца мая, - заверил пресс-секретарь компании.

Он напомнил, что подъехать к памятнику можно с двух сторон: авто, которые едут со стороны Севастополя, - повернув с основного хода "Тавриды" направо, со стороны Симферополя - повернув на развязке к селу Железнодорожное и проехав под путепроводом.

Фото: Пресс-служба Госсовета Республики Крым
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В братской могиле были захоронены бойцы 13-й гвардейской минометной бригады, погибшие в боях за освобождение Бахчисарайского района в апреле 1944 года. Памятник на месте захоронения установили в 1947 году.

В 1960 году в Братской могиле перезахоронили останки пяти неизвестных советских воинов, в 1969-м - останки восьми курсантов-черноморцев, погибших в 1941 году при обороне Севастополя. Здесь же покоятся останки защитников близлежащих сел Дачное, Коминтерн и Тургеневка. Всего в братской могиле захоронены 34 бойца.

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