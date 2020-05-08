При обрушении на заводе под Волгоградом погиб рабочий

На заводе, расположенном в Михайловке Волгоградской области, погиб 44-летний рабочий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ, трагедия произошла при обрушении потолочного перекрытия в бытовом помещении размером 7 на 4 метра и высотой 3,5 метра.

По версии следствия, двое рабочих вошли в комнату отдыха как раз в тот момент, когда потолок деформировался из-за большого количества скопившегося клинкера, применяемого для изготовления цемента. В результате одного из рабочих засыпало клинкером, в то время как другой успел выбежать из комнаты.

Засыпанный человек погиб. Сейчас ведется процессуальная проверка по факту случившегося.