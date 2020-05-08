В Адыгее ввели обязательное ношение масок и перчаток

В Республике Адыгея с 12 мая вводится жесткий масочный режим. Об этом "РГ" сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции.

Жители будут обязаны носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и "организациях, чья деятельность не приостановлена указами главы Республики Адыгеи и сопряжена с рисками контактирования граждан друг с другом", - говорится в официальном документе, опубликованном на сайте администрации.

В связи с этим правительству республики поручено обеспечить достаточный запас масок и перчаток, в том числе и в торговых сетях. Кроме того, в городе Адыгейске и Тахтамукайском районе, где сложилась наиболее острая эпидемическая обстановка, запланированы масштабные тестирования медицинского персонала, работников магазинов, строительных и дорожных организаций, а также приезжих из других регионов.

По данным оперативного штаба в республике на лечении с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом находятся 154 человека. Общее количество выздоровевших от COVID-19 в регионе составило 98 человек, скончались семеро.