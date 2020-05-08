В Адыгее обсудили реализацию нацпроектов и программы развития региона

Глава республики Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции провел заседание Кабинета министров РА. Обсуждались этапы реализации национальных проектов, а также индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи на 2020-2024 годы.

Как уже сообщалось, в апреле документ был утвержден и подписан председателем правительства РФ. Для реализации мероприятий индивидуальной программы в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено пять миллиардов рублей.

Глава Адыгеи подчеркнул особую значимость принятия этой программы, которая является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата. В ходе заседания Мурат Кумпилов поставил задачи перед членами Кабмина РА по выполнению программы в полном объеме.

"Нужно строго соблюдать дорожные карты, обеспечить эффективное освоение бюджетных средств, качество работ. При принятии решений по проектам, при проведении конкурсных процедур важно обеспечить альтернативу - все должно быть справедливо и логично. Таких ресурсов регион еще не получал. Все возможности, которые предоставляет нам федеральный центр, нужно в полной мере использовать для развития экономики. Сегодня также важно на всех уровнях власти региона генерировать идеи для минимизации последствий ограничительных мер из-за пандемии. Итогом нашей работы должны стать позитивные изменения в жизни республики и улучшение благосостояния населения", - отметил Мурат Кумпилов.

Для реализации индивидуальной программы в республике сформирована дорожная карта. Всего предусмотрено 30 мероприятий, из них в 2020 и 2021 годах - 12 крупных проектов, в том числе касающихся строительства социально значимых объектов. Подробно об этом доложил министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов. Так, в этом году планируется начать реконструкцию инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе, капитальный ремонт объектов культуры в Энеме и Яблоновском, продолжить ремонт Пушкинского народного дома.

Также в рамках индивидуальной программы предусмотрено приобретение зданий детской поликлиники, медицинского реабилитационного центра, стоматологической поликлиники и зуботехнической лаборатории.

В нынешнем году продолжится реконструкция автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки. На эти цели в 2020 году будет направлено 263 миллиона рублей, в следующем - 212 миллионов. Также в 2021 году предусмотрено выделить 127 миллионов рублей на берегоукрепительные работы в Майкопе. Проект уже есть, поэтому с поступлением средств планируется приступить к его реализации.

Еще один значимый инфраструктурный проект - реконструкция автоматизированной газораспределительной станции п. Краснооктябрьского. В этом году будет готова проектно-сметная документация, на которую предусмотрено 25 миллионов рублей. В следующем 250 миллионов рублей направят непосредственно на реконструкцию ГРС.

Глава Адыгеи подчеркнул важность инфраструктурных проектов, которые имеют большое значение для улучшения условий жизни жителей Майкопского района, а также для развития туризма и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Мурат Кумпилов поручил министрам жестко контролировать реализацию мероприятий на каждом этапе, работы доводить до логического завершения, что в конечном счете должно повлиять на повышение качества жизни населения региона.

Также на заседании были рассмотрены вопросы реализации национальных проектов. Глава республики отметил, что, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, выполнение нацпроектов остается приоритетной задачей. Как доложил премьер-министр РА Александр Наролин, в настоящее время ведется работа по 50 проектам на сумму более 4 миллиардов 8 миллионов рублей. Уровень контрактации составляет 70,9 процента. Наибольший процент заключенных контрактов достигнут по ряду проектов: в области культуры, экологии, безопасных и качественных дорог, а также МСП, демографии, жилья и городской среды.

Мурат Кумпилов поручил актуализировать все текущие мероприятия и принять меры по своевременному их выполнению. Поставлена задача завершить все необходимые конкурсные процедуры и приступить к практической реализации проектов, запланированных на текущий год. Особое внимание поручено уделить мероприятиям в сфере здравоохранения, а также строительству значимых для региона объектов.