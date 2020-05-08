В Адыгее обсудили реализацию нацпроектов и программы развития региона

Новости

СМИ: В плей-офф НХЛ в этом сезоне могут сыграть 24 клуба 11:54
Исполнитель роли Голлума прочитает всего "Хоббита" 11:53
ВЦИОМ: 93 процента россиян считают День Победы общим праздником 11:52
В Испании задержали планировавшего устроить теракт в Барселоне марокканца 11:50
Создан универсальный маркер для раннего выявления онкологии 11:49
Видео: Самарские фронтовики прочли стихотворение Гамзатова о войне 11:46
33-летняя актриса Мария Ивакова заразилась коронавирусом 11:44
Путин назвал любовь к Родине основой жизни 11:44
Боб Дилан выпустит первый за восемь лет альбом 11:42
Главврач медцентра в Коммунарке рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 11:36
К юбилею Победы "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Молодую гвардию" 11:35
Суд обязал нижегородский Минздрав выдать ребенку лекарство за 47 млн 11:35
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей 11:33
Инфекционисты оценили вероятность пика коронавируса в России 11:30
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве младше 65 лет 11:21
В Крыму разъяснили, когда нужно носить маску на улице 11:20
В Воронеже придумали антидот для пчел 11:20
В Коми 12-летний мальчик погиб от удара током на электроподстанции 11:13
Французский академик назвала отличия русских от европейцев 11:06
К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник 11:05
Jeep Wrangler дважды провалил простой краш-тест 11:00
На Среднем Урале количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1500 10:58
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни 10:51
В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки 10:50
В День Победы в Прикамье состоится праздничный телемарафон 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 11:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Адыгее обсудили реализацию нацпроектов и программы развития региона

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава республики Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции провел заседание Кабинета министров РА. Обсуждались этапы реализации национальных проектов, а также индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи на 2020-2024 годы.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Как уже сообщалось, в апреле документ был утвержден и подписан председателем правительства РФ. Для реализации мероприятий индивидуальной программы в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено пять миллиардов рублей.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее разработают план постепенного запуска экономики республики

Глава Адыгеи подчеркнул особую значимость принятия этой программы, которая является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата. В ходе заседания Мурат Кумпилов поставил задачи перед членами Кабмина РА по выполнению программы в полном объеме. 

"Нужно строго соблюдать дорожные карты, обеспечить эффективное освоение бюджетных средств, качество работ. При принятии решений по проектам, при проведении конкурсных процедур важно обеспечить альтернативу - все должно быть справедливо и логично. Таких ресурсов регион еще не получал. Все возможности, которые предоставляет нам федеральный центр, нужно в полной мере использовать для развития экономики. Сегодня также важно на всех уровнях власти региона генерировать идеи для минимизации последствий ограничительных мер из-за пандемии. Итогом нашей работы должны стать позитивные изменения в жизни республики и улучшение благосостояния населения", - отметил Мурат Кумпилов.

Для реализации индивидуальной программы в республике сформирована дорожная карта. Всего предусмотрено 30 мероприятий, из них в 2020 и 2021 годах - 12 крупных проектов, в том числе касающихся строительства социально значимых объектов. Подробно об этом доложил министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов. Так, в этом году планируется начать реконструкцию инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе, капитальный ремонт объектов культуры в Энеме и Яблоновском, продолжить ремонт Пушкинского народного дома.

Также в рамках индивидуальной программы предусмотрено приобретение зданий детской поликлиники, медицинского реабилитационного центра, стоматологической поликлиники и зуботехнической лаборатории.

В нынешнем году продолжится реконструкция автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки. На эти цели в 2020 году будет направлено 263 миллиона рублей, в следующем - 212 миллионов. Также в 2021 году предусмотрено выделить 127 миллионов рублей на берегоукрепительные работы в Майкопе. Проект уже есть, поэтому с поступлением средств планируется приступить к его реализации.

Еще один значимый инфраструктурный проект - реконструкция автоматизированной газораспределительной станции п. Краснооктябрьского. В этом году будет готова проектно-сметная документация, на которую предусмотрено 25 миллионов рублей. В следующем 250 миллионов рублей направят непосредственно на реконструкцию ГРС.

Глава Адыгеи подчеркнул важность инфраструктурных проектов, которые имеют большое значение для улучшения условий жизни жителей Майкопского района, а также для развития туризма и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Мурат Кумпилов поручил министрам жестко контролировать реализацию мероприятий на каждом этапе, работы доводить до логического завершения, что в конечном счете должно повлиять на повышение качества жизни населения региона.

Фото: Алексей Гусев
Утверждена программа социально-экономического развития Адыгеи

Также на заседании были рассмотрены вопросы реализации национальных проектов. Глава республики отметил, что, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, выполнение нацпроектов остается приоритетной задачей. Как доложил премьер-министр РА Александр Наролин, в настоящее время ведется работа по 50 проектам на сумму более 4 миллиардов 8 миллионов рублей. Уровень контрактации составляет 70,9 процента. Наибольший процент заключенных контрактов достигнут по ряду проектов: в области культуры, экологии, безопасных и качественных дорог, а также МСП, демографии, жилья и городской среды.

Мурат Кумпилов поручил актуализировать все текущие мероприятия и принять меры по своевременному их выполнению. Поставлена задача завершить все необходимые конкурсные процедуры и приступить к практической реализации проектов, запланированных на текущий год. Особое внимание поручено уделить мероприятиям в сфере здравоохранения, а также строительству значимых для региона объектов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии