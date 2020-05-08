В Астрахани у домов ветеранов начались фронтовые концерты

Астраханские артисты на стилизованном грузовике, который стал одним из символов военного времени, сегодня начали объезжать дома, где живут участники Великой Отечественной войны и выступать с концертами в их дворах.

- Подъехали: веселые, нарядные, выставили аппаратуру, поприветствовали и начали петь "Катюшу", "Смуглянку", "Темную ночь". У меня окна открыты, я услышала: "Надо же!". Почти все жильцы вышли на балконы, стали подпевать, приплясывать, хлопать - прям, живой концерт, - рассказала Алла Петрова - жительница одного из домов и соседка участника Великой Отечественной войны Владимира Чижикова.

Сам 92-летний ветеран, завидев артистов из окна, надел военный мундир, вышел на балкон с супругой и вместе с выступающими исполнил знаменитую композицию "День Победы". Владимир Петрович хотел идти на фронт добровольцем с самого начала войны, но из-за молодых лет его приняли в армию только в июле 1944-го.

После победного мая 1945 года Владимир Чижиков остался на военной службе, участвовал в боях с Японией, служил в Азербайджане, а после демобилизации 17 лет проработал в органах внутренних дел Астрахани.

Творческие концерты пройдут в 23 астраханских дворах, где живут ветераны.

- В военные годы выступления фронтовых концертных бригад поднимали боевой дух красноармейцев, - сообщили "РГ" в минкультуры региона. - Сегодня, в условиях карантина, эти концерты станут предвестником легендарного праздника, поднимая настроение нашим героям накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.