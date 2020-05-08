В Краснодаре частично снят карантин в больнице скорой помощи

8 мая были частично сняты карантинные ограничения в ГБУЗ "Краснодарская больница скорой медицинской помощи" (БСМП) - одной из крупнейших клиник Кубани. Об этом в пятницу вечером сообщили краевом Оперативном штабе.

Как уточнили в оперштабе, медицинское учреждение уже начало принимать пациентов, которые доставляются сюда в экстренном порядке по линии скорой медицинской помощи. Также частично возобновил свою работу действующий при больнице роддом. Однако оказание платных услуг и проведение плановых операций все еще приостановлено.

Напомним, 16 апреля БСМП закрыли на карантин на 14 дней для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий из-за того, что у целой группы медиков был выявлен COVID-19. Прием пациентов пришлось временно приостановить.

По данным оперштаба, в течение необходимого срока карантина персонал и пациенты прошли ряд обследований. Все пациенты с коронавирусом получили необходимое лечение. В больнице проведена дезинфекционная обработка и обеззараживание помещений.

На сегодняшнем совещании в администрации региона, в котором приняли участие руководители региональных ведомств и заместители глав муниципалитетов по социальным вопросам, отмечалось, что в крае уже зафиксированы случаи заболевания медиков, в том числе летальные. Причем они происходят как при проведении "специфических медицинских манипуляций, так и из-за невнимания к средствам защиты". Среди медиков, у которых был выявлен COVID-19, находятся несколько главврачей.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова, по информации пресс-службы администрации региона, заявила, что каждый случай выявления коронавируса среди медиков будет отдельно разбираться.

Справка "РГ"



ГБУЗ "КБСМП" - одно из крупнейших многопрофильных лечебных объединений Краснодара. Открывшаяся 56 лет назад клиника объединила два крупных городских медицинских подразделения: станцию скорой и неотложной помощи и городской клинический стационар скорой медицинской помощи. Здесь трудятся 477 врачей общей практики и узких специалистов. На базе этого лечебного учреждения также размещены кафедры Кубанского государственного медицинского университета.