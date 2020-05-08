В Крыму разъяснили, когда нужно носить маску на улице

В связи с введением с 12 мая в Крыму обязательного масочного режима глава межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская разъяснила, когда ношение маски является обязательным, в том числе на улице.

- Ношение маски обязательно во всех общественных помещениях, - пояснила Наталья Пеньковская. - Если вы идете один по парку, то можно быть и без маски. Но если рядом идут два-три человека, все они должны быть в масках.

Сегодня в аптечной сети Крыма создан достаточный запас медицинских масок, ажиотажный спрос на этот товар резко упал, как и цены. По данным Минздрава Крыма, в аптечной сети республики сегодня продается около 300 тысяч масок. Большинство из них - около 180 тысяч, находятся в сети государственного предприятия "Крым-Фармация".

- Маски продаются по цене 24-35 рублей за единицу, - сообщила вице-премьер правительства - министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Кроме того, в Крыму 12 предприятий производят немедицинские маски, которые также пригодны для использования в сегодняшних условиях. Дефицита этой продукции нет. На портале правительства Крыма размещена официальная информация о порядке и правилах использования масок.