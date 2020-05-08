В Ростовской области скончались четыре человека с коронавирусом

В Ростовской области количество жертв коронавирусной инфекции достигло 16 человек. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, за сутки скончались четыре человека. Из них - трое жителей Ростова-на-Дону и одна жительница Азовского района.

Жертвами заболевания в областной столице стали 81-летний мужчина и женщины 60 и 69 лет, которые имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. А 47-летняя умершая пациентка из Азовского района страдала от запущенного заболевание эндокринной системы. К тому же она поздно обратилась за медицинской помощью.

Всего, по данным на 8 мая, коронавирус выявлен у 1 594 жителей Ростовской области. 262 человека выздоровели.