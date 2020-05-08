В Волгоградской области девятилетний мальчик сбежал из дома и пропал

В Волгоградской области пропал девятилетний ребенок. Мальчик из поселка Октябрьский Котельниковского района поссорился с родителями и сбежал из дома.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Котельниковский отдел регионального управления СК РФ, пропавшего ребенка почти сутки разыскивают полицейские, казаки и работники местной администрации.

"По данному факту работниками следственного отдела и сотрудниками полиции незамедлительно осуществлен выезд", - сообщил руководитель Котельниковского отдела регионального упрвления СК РФ Хонгор Муджиков.

Также стало известно о сформированных мобильных поисковых группах. Их работу координирует штаб из представителей территориальных СК и МВД.