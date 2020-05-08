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08.05.2020 13:44
Проект: В регионах

В Волгоградской области завершили подготовку к празднованию Дня Победы

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Волгограде прошло итоговое заседание регионального оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организация праздника шла с привлечением общественных, прежде всего ветеранских, организаций. План мероприятий актуализировали с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки.
Фото: Роман Мерзляков/"РГ" Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"

- Все основные решения и корректировки приняты нами исключительно с целью заботы о жизни и здоровье фронтовиков, ветеранов, всех жителей и гостей Волгоградской области, с целью обеспечения максимальной безопасности людей в этот непростой период, - губернатор Андрей Бочаров поддержал обращение ветеранского сообщества к жителям и также попросил встретить великий праздник дома, в кругу семьи. - Исходя исключительно из заботы о жизни и здоровье людей в это непростое время принято решение об отмене массовых мероприятий и максимальном ограничении официальных протокольных мероприятий, сведя к минимуму их количество и число участников. Прошу отнестись к этому с пониманием.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Все акции пройдут в новом формате: жители региона смогут следить за событиями из окон, в режиме онлайн на страницах в социальных сетях, будет организована телевизионная трансляция шоу на Мамаевом кургане.

- Год 75-летия Победы не завершается 9 мая: мы в полном объеме продолжим реализацию комплексного плана мероприятий, который станет прологом к еще одному серьезному событию - в 2023 году мы отметим 80-летие Победы в Сталинградской битве, - добавил Бочаров. - Надо в полном объеме провести запланированные мероприятия и продолжить работу по комплексному развитию Волгоградской области.

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