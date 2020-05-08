ГУФСИН и шоумен Андрей Рожков записали песню к 75-летию Победы

Сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области навестили ветеранов и записали видеопоздравление в честь 75-летней годовщины Великой Победы. Вместе с семьями и другими участниками они исполнили военную песню "В землянке", сообщает пресс-служба ведомства.

Запевалой стал актер Андрей Рожков из шоу "Уральские пельмени", за ним песню подхватили Сергей Санников, помощник уполномоченного по правам человека в регионе, протоиерей Алексей, который работает с верующими в областной службе исполнения наказаний. Также к ним присоединились руководитель и хоккеисты сборной УФСИН "Стражник".

К празднику в межрегиональном учебном центре ведомственного подразделения оформили выставку моделей военной техники и рисунков, сделанных детьми сотрудников. Служащие по традиции возложили цветы к вечному огню Мемориала Славы Великой Отечественной войны.

Работники местного управления по конвоированию ГУФСИН посетили могилу "неизвестного солдата" - рядового 375-го стрелкового полка М. В. Татарченкова, над которой давно взяли шефство. Его останки несколько лет назад поисковый отряд обнаружил в Тверской области, теперь захоронение находится в Первоуральском городском округе.