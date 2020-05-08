Из Израиля вывезли 128 россиян

Вывозной рейс "Уральских авиалиний" вывез из Израиля 128 россиян: 79 пассажиров сошли с борта в Ростове-на-Дону, 49 в Екатеринбурге.

Из числа прилетевших в екатеринбургский аэропорт Кольцово 23 человека местные жители. Также на борту были представители Курганской, Тюменской, Челябинской областей, республики Башкортостан, а также Иркутской области и Алтайского края.

"33 пассажира (в том числе ребенок) после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправились на 14-дневную изоляцию", - передает оперштаб Среднего Урала. В тюменском, в свою очередь, уточнили: жителей северного региона УрФО оперативно доставили и разместили в "Градостроителе".

Между тем, "Уральские авиалинии" продолжают выполнять вывозные рейсы: следующий планирует 9 мая по маршруту Аликанте-Санкт-Петербург-Москва.

Кстати

Накануне, отвечая на вопросы подписчиков в своем аккаунте в Instagram, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о сотнях нарушений особого режима. Так, по его словам, приходилось принудительно госпитализировать уральцев в Нижнем Тагиле, Тавде, Байкаловском районе. Не выполняют требования и юридические лица: зафиксированы нарушения масочного режима сотрудниками различных предприятий.

"Я остаюсь сторонником того, что главным нашим инструментом должно стать разъяснение и убеждение людей, а не штрафные санкции. И такая работа тоже ведется. Но, конечно, проверки будут продолжаться, и злостных нарушителей штрафовать и закрывать, конечно, тоже будут", - отметил глава региона.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.