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08.05.2020 13:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Летчицы Югры подняли в небо портреты солдат Великой Победы

Текст: Елена Мационг
Сегодня в Югре стартовала уникальная акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пилотажная группа "Барсы" из Сургута, в составе которой исключительно девушки, поднялась в небо на шести прославленных в боях Великой Отечественной самолетах марки Як. На борту летательных аппаратов - символика "Бессмертного полка" и больше двух тысяч портретов югорчан - солдат Великой Победы.
Фото: vk.com/surgut_aerobatic_team Фото: vk.com/surgut_aerobatic_team
Фото: vk.com/surgut_aerobatic_team

Сегодня они пролетели в небе над Ханты-Мансийском в пилотажных строях "звезда" и "пеленг". Впереди другие города Югры. 9 мая "Барсы" пролетят над Сургутом, 10 мая - над Нижневартовском и Мегионом. И еще раз в День Победы они продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в небе над столицей округа.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
В Югре ветеранам подарят копии радиорепродукторов военных времен

- В этом году вышло так, что мы вынуждены отмечать 75-ю годовщину Великой Победы в условиях разразившейся пандемии, - говорят пилоты группы "Барсы", - многие мероприятия пришлось перенести на более поздний срок. Но "Бессмертный полк" в прямом смысле взмыл в небо Югры. Он объединил всех, кто в прошлые годы проходил в рядах этой традиционной патриотической акции.

Отметим: любой югорчанин мог предварительно с использованием аккаунта пилотажной группы "Барсы" в Инстаграме отправить фотографии своих родных, с портретами которых они выходили на шествие "Бессмертный полк" в День Победы. На бортах самолетов пилотажной группы "Барсы" в формате 3 на 4 сантиметра может быть размещено до двух-трех тысяч фотографий.

Как отмечают пилоты, акция "Бессмертный полк в небе" стала настоящим символом силы русского духа, символом Победы над коричневой чумой в 1945-м и вирусной угрозой в 2020 году.

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В Югре к юбилею Великой Победы пройдет 57 масштабных мероприятий. Одно из самых значимых - "Бессмертный полк-онлайн": 22 муниципальных образования региона принимают сейчас участие в создании единой базы фотографий ветеранов Великой Отечественной войны https://2020.polkrf.ru. Принять участие в ней может каждый житель округа. Для этого необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию своего родственника, участвовавшего в событиях тех лет, и отправить ее на адрес организаторов.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Наталья Комарова в своем обращении рассказала, каким видит будущее Югры

Акция интегрирована в голосовой помощник "Алиса". Достаточно попросить ее вывести информацию на тему "Бессмертный полк в Югре", и помощник предоставит все сведения о мероприятии, включая подробные инструкции о регистрации, программе события. 9 мая окружная телерадиокомпания "Югра" запустит тематический телемарафон, в эфире которого будут транслироваться фотографии, имена и фамилии каждого участника "Бессмертного полка", информацию о котором предоставили его родственники. На сегодняшний день уже поступило свыше 10 тысяч заявок. По окончании акции вся база данных будет передана на постоянное хранение в музей природы и человека Ханты-Мансийска. В ходе телемарафона зрителям будет представлено множество видеоматериалов, посвященных боевым действиям, номера в исполнении творческих коллективов автономного округа, состоятся репортажи из муниципалитетов, семей ветеранов. Так, уже запланировано включение из студии радио "Югра", где в исполнении солистов прозвучат песни военных лет.Стартует телемарафон с поздравления президента России Владимира Путина и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.

Кроме того, в Югре состоится акция "Памяти героев": на специальный Ютуб-канал сейчас загружено 11 видеороликов с личными историями героев, получивших звания Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена Славы и связавших жизнь с Югрой.

9 мая в 14 муниципалитетах "фронтовые бригады" дадут мини-концерты под окнами ветеранов. Наконец, в День Победы возле дома каждого ветерана пройдет свой уникальный парад. Ветеранов и их родственников о предстоящем мероприятии загодя проинформировали социальные службы.

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