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08.05.2020 14:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тюменью рухнувший мост перекрыл федеральную трассу

Текст: Анатолий Меньшиков

На федеральной трассе, соединяющей Тюмень с Тобольском и Сургутом, около 15 часов местного времени обрушился пешеходный мост, перекрыв движение в обоих направлениях.

Фото: Ирина Огилько
В районе столичного делового центра обрушился строящийся мост

ЧП случилось из-за того, что на подъезде к Тюмени (15-й километр, остановка "Дачи") легкий мост задела стрела проезжавшего под ним грузовика с манипулятором. Пока известно об одном пострадавшем - водителе легковушки, который не успел вовремя затормозить перед падающей конструкцией. Он остался жив, хотя иномарку сплющило. В это время неподалеку находилась машина скорой помощи. Пострадавший водитель доставлен в областную клиническую больницу.

Образовалась большая пробка. "Уралуправтодор" рекомендует объезжать трассу через ближайшее село Яр. На месте работают оперативные службы. Ожидается, что через непродолжительное время препятствие с дороги уберут.

Это не первое такого рода дорожное происшествие. В мае прошлого года неподалеку от этого рухнувшего моста точно такой же снес другой негабаритный автоманипулятор. К счастью, тогда в пролетах перехода пешеходов не было, под них не попала ни одна машина. Виновного суд приговорил к выплате многомиллионного штрафа.

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