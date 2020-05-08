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08.05.2020 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области отказались от праздничного салюта 9 мая

Текст: Михаил Пинкус

Власти Челябинской области отказались от праздничного салюта в честь 75-летия Великой Победы из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом в пятницу на брифинге в правительстве региона сообщил губернатор Алексей Текслер.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- На 9 мая в регионе подготовлена большая праздничная программа, - пояснил Алексей Текслер. - С афишей можно ознакомиться на сайте победа74.рф. В небе пройдет авиапарад - пролетят самолеты 21-ой авиационной дивизии. Он будет транслироваться по телевидению. Однако все массовые мероприятия мы проведем позже, когда это позволит ситуация. Праздничного салюта не будет. Мы от него отказались, чтобы не создавать большого скопления людей. Только в Челябинске посмотреть на салют ежегодно выходит более 120 тысяч жителей. В условиях пандемии это, конечно, недопустимо.

Прирост заболеваемости по COVID-19 не превышает пяти процентов. Однако недавно выявленные очаги в Златоусте и Магнитогорске говорят о том, что успокаиваться пока рано, отметил губернатор.

За последние сутки в регионе выявлено 68 новых случаев коронавируса. Число подтвержденных диагнозов достигло 967. Жертвами вируса стали 10 южноуральцев. Выздоровели и выписаны из больниц 188 пациентов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Распространение коронавируса COVID-19

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