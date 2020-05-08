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08.05.2020 09:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. Женщина в возрасте 81 года имела сердечную недостаточность, сообщили в четверг в региональном минздраве.

На Ямале число выявленных случаев COVID-19 превысило тысячу

- Скончалась 81-летняя женщина с сердечной недостаточностью, - сообщили в минздраве. - COVID-19 выявлен как сопутствующее заболевание, осложнившее состояние больной. Всего за сутки выявлено 68 новых случаев коронавируса. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составило 967. На сегодняшнее утро 188 человек выздоровели и выписались из больниц.

Число жертв пандемии на Южном Урале достигло десяти.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Распространение коронавируса COVID-19

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