В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом

В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. Женщина в возрасте 81 года имела сердечную недостаточность, сообщили в четверг в региональном минздраве.

- Скончалась 81-летняя женщина с сердечной недостаточностью, - сообщили в минздраве. - COVID-19 выявлен как сопутствующее заболевание, осложнившее состояние больной. Всего за сутки выявлено 68 новых случаев коронавируса. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составило 967. На сегодняшнее утро 188 человек выздоровели и выписались из больниц.

Число жертв пандемии на Южном Урале достигло десяти.