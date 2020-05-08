В Екатеринбурге автопробегом почтили память маршала Георгия Жукова

В Екатеринбурге накануне празднования 9 мая автопробегом по центральным улицам города почтили память великого советского полководца Георгия Жукова, в послевоенные годы получившее народное имя "Маршал Победы".

Командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин и полпред президента в УрФО Николай Цуканов возложили цветы к памятнику легендарному военачальнику. Пришли почтить память полководца председатель заксобрания области Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, глава регионального управления ФСБ Алексей Зиновьев и начальник главка МВД области Александр Мешков.

В мероприятии приняли участие также представители ветеранских организаций, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Церемония прошла со всеми предосторожностями, которые продиктованы действующим в регионе противоэпидемиологическим режимом: так, например, пришедшие к памятнику возлагали цветы по очереди, чтобы одновременно у самого мемориал не находилось большое количество людей.

Напомним, с 1948 по 1953 годы Георгий Жуков занимал должность командующего войсками Уральского военного округа, поэтому в регионе к маршалу - особое отношение: в честь него установлено несколько памятников, тот, что возведен на площади перед зданием штаба военного округа, был изготовлен на Уралмашзаводе к 50-летнему юбилею Победы.В Екатеринбурге есть улица имени Жукова, а в музейных фондах сохранились десятки подлинных экспонатов: именной мундштук, нагайка, бурка, холодное и огнестрельное оружие, подаренное маршалу после Великой Отечественной - в общей сложности более 30 ценных предметов.

Кстати

Накануне в небе над Екатеринбургом прошла генеральная репетиция авипарада (традиционное прохождение колонн с техникой и военнослужащими, напомним, в этом году отменено из-за распространения коронавирусной инфекции). над площадью 1905 года на высоте от 200 до 400 метров пролетели 22 самолета и вертолета.

Сам демонстрационный пролет в Екатеринбурге состоится 9 мая в 11:00.