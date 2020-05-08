В Нижневартовске депутат заразилась коронавирусом

У депутата думы Нижневартовска Татьяны Жигулиной диагностировали коронавирусную инфекцию.

Эту информация сама женщина подтвердила агентству ТАСС. По ее словам, подхватить COVID-19 она могла во время командировки в Москву. Сейчас депутат помещена в палату интенсивной терапии реанимационного отделения больницы: доктора отмечают положительную динамику ее состояния.

Татьяна Жигулина заверила, что после возвращения из рабочей поездки находилась на самоизоляции и контактировала только с четырьмя людьми (доставщики еды и лекарств, и подруга). "У двух из них тоже подтвердился коронавирус, и они находятся на излечении. Ни с кем из депутатов думы города я не общалась ", - сообщила она.

Между тем

В целом в Югре, по данным Роспотребнадзора, лабораторно подтверждено 583 случая COVID-19. За последние сутки врачи выявили 32 новых пациентов в семи муниципальных образованиях (больше всего - в Нижневартовске: 11).

"По возрастной структуре, - уточняет оперштаб, двое детей, шестеро - 18-29 лет, 12 человек - 30-49 лет, 11 пациентов в возрасте 50-64 года, и старше 65 лет - один человек".

В депздраве Югры уточнили, что 17 человек находятся в тяжелом состоянии, восемь подключены к ИВЛ.