Новости

В Воронеже отметят День Победы онлайн-спектаклем "Письма войны" 13:30
Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова 13:28
Московская биржа восстановила торги на фондовом рынке 13:25
В Испании кот заразился COVID-19 от хозяина 13:21
Путин и Нетаньяху договорились о взаимодействии по коронавирусу 13:20
Путин и Рахмон по телефону поздравили друг друга с юбилеем Победы 13:17
Названы самые популярные в последнее время среди россиян сериалы 13:17
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов 13:16
Россия предоставила УЕФА гарантии проведения матчей Евро-2020 13:14
В Заполярье раскрыли убийство 18-летней давности 13:11
У прокатной компании угнали 97 машин, но она этого не заметила 13:08
Путин поздравил Джонсона и Макрона с юбилеем Победы 13:04
Зась поздравил руководителей стран ОДКБ с юбилеем Победы 13:00
Коронавирус сорвал десятый сезон "Американской истории ужасов" 12:52
В Нижневартовске депутат заразилась коронавирусом 12:45
Путин в послании Трампу призвал действовать в "духе Эльбы" 12:38
В Челябинской области отказались от праздничного салюта 9 мая 12:37
В Архангельске пройдет онлайн-шествие участников Северных конвоев 12:37
На юге Архангельской области из-за паводка подтопило дороги и дома 12:33
У трех сотрудников "Милана" выявили коронавирус 12:32
В Вологодской области в семи районах подтопило дома и размыло дороги 12:30
Лукашенко принял участие в закладке капсул с землей из мест воинской славы 12:28
В Адыгее ввели обязательное ношение масок и перчаток 12:28
Путин поздравил народы бывшего СССР с юбилеем Победы 12:28
В Сибири продлят режим самоизоляции 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 12:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Нижневартовске депутат заразилась коронавирусом

Текст: Екатерина Призова

У депутата думы Нижневартовска Татьяны Жигулиной диагностировали коронавирусную инфекцию.

В Свердловской области ограничительные меры продлят до 18 мая

Эту информация сама женщина подтвердила агентству ТАСС. По ее словам, подхватить COVID-19 она могла во время командировки в Москву. Сейчас депутат помещена в палату интенсивной терапии реанимационного отделения больницы: доктора отмечают положительную динамику ее состояния.

Татьяна Жигулина заверила, что после возвращения из рабочей поездки находилась на самоизоляции и контактировала только с четырьмя людьми (доставщики еды и лекарств, и подруга). "У двух из них тоже подтвердился коронавирус, и они находятся на излечении. Ни с кем из депутатов думы города я не общалась ", - сообщила она.

Между тем

В целом в Югре, по данным Роспотребнадзора, лабораторно подтверждено 583 случая COVID-19. За последние сутки врачи выявили 32 новых пациентов в семи муниципальных образованиях (больше всего - в Нижневартовске: 11).

"По возрастной структуре, - уточняет оперштаб, двое детей, шестеро - 18-29 лет, 12 человек - 30-49 лет, 11 пациентов в возрасте 50-64 года, и старше 65 лет - один человек".

В депздраве Югры уточнили, что 17 человек находятся в тяжелом состоянии, восемь подключены к ИВЛ.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Московская биржа восстановила торги на фондовом рынке
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса
Володин назвал обоснованными ограничения в Москве в связи с коронавирусом
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии