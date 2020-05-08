Ректор ВГИКа поднял вопрос о плате за образование

В частности, Владимир Малышев поднял важный вопрос о плате за образование, подчеркивая, что эта система может измениться во времена пандемии. "Вопрос о плате за обучение серьезный: нужно сделать так, чтобы эти временные финансовые трудности не помешали талантам и поступать, и продолжать обучение", - сказал Владимир Сергеевич. До этого он развернуто пояснил свой тезис.

"Экономика стала чувствовать себя хуже. И здесь возникает очень важный вопрос для многих студентов - как оплачивать следующий год обучения, и как оплачивать учебу при поступлении? Нам определяют цены поступающим - 500 тысяч рублей в год. Полмиллиона! Это огромная сумма! Сейчас многие люди, в регионах, в том числе, живут, чтобы хватило на первоочередные нужды. И у нас посыпятся заявления: мы не можем платить. И тогда что делать, отчислять? А за что? Это вопрос серьезный, он коснется и других вузов. И его точно надо поднимать на серьезном уровне. Чтобы вот эти временные финансовые трудности не помешали талантам и поступать, и продолжать обучение. Видимо придется обращаться в государственные органы - Минфин, Минэкономразвития, и предусматривать какой-то резерв для этого. Потому что вуз во многом работает, в том числе, и за счет и внебюджетных средств", - сказал Владимир Малышев.

Он также подчеркнул, что "Нужно учитывать ситуацию, не следует становиться в позу или ударяться в панику. Мы на то и профессионалы, чтобы в тяжелых условиях находить решения. На мой взгляд, творческие вузы в трудной ситуации не в уныние ударились, а все-таки нормально, полноценно работают. И это очень важно!"

Кроме того, говоря о дистанционном образовании, ректор ВГИКа выделил мысль - "Роботизация в творческом процессе недопустима". Владимир Малышев разъяснил ее так: "Ситуация сейчас сложная, нестандартная. Особо не хочу выделяться, но для творческих вузов, так как все обучение построено на личном общении педагогов, мастеров и студентов. Мы многое обсуждали. Конечно, с чем-то соглашаемся на дистанционное удаленное обучение. Но все-таки считаем, что уроки мастерства должны проходить только при личном общении. Равно, как экзамены по мастерству, вступительные испытания.

Если Министерство высшего образования и науки будет настаивать, мы можем попробовать дистанционную сдачу экзаменов для киноведов, продюсеров. В отношении этих специальностей можно попытаться провести и дистанционный набор.

Но что касается основных профессий: и режиссура, и операторское мастерство, и художники, и актеры - считаю это нереальным. Мы все эти вопросы обсуждали с ректорами творческих вузов: Щепкинского и Щукинского училища, ГИТИС, МХТ им Чехова, Консерватории, академии музыки имени Гнесиных… В принципе, общий подход у нас есть. И четыре ректора написали письмо в Министерство культуры по данному вопросу, и человек двадцать ведущих мастеров этих институтов также написали свое письмо, что все-таки мы ничего не потеряем, если дождемся, когда сможем принимать "живьем", как говорится. Я считаю, что такое решение для всех очевидно.

Нам все время говорят, что мы особенные. Но мы особенные только в одном, что процесс обучения построен на традициях. И мы нашу школу не должны разменивать на самодеятельность. Многим чиновникам может понравиться "дистанционка". Но, надеюсь, не случится такого, что произойдет роботизация творческого образования".