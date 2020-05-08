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Рэпер Ty умер от коронавируса в 47 лет

Новости
    08.05.2020, 15:56
Текст:   Олег Усков

Британский рэпер Бен Чиджиоке, выступивший как Ty, умер от пневмонии на фоне новой коронавирусной инфекции 7 мая.

Об этом сообщает The Guardian.

Уточнено, что звезда британского хип-хопа, номинант премии Mercury (за свой второй альбом Upwards, 2004), в начале апреля был госпитализирован с COVID-19 и вскоре введен в искусственную, медикаментозную кому. В середине месяца состояние музыканта ухудшилось, и его перевели из реанимацию в обычную палату. Где у рэпера началось воспаление легких, которому ослабленный организм Tyне смог достойно оппонировать. Так что умер.

Бен Чиджиоке родился 17 августа 1972 года в Лондоне семье выходцев из Нигерии и дебютный альбом выпустил в 2001-м. В прошлом году Tyсформировал рэп-супергруппу Kingdem, в которую, помимо покойного, вошли Blak Twang и Rodney P.

В процессе карьеры Бен сотрудничал с рядом других артистов - De La Soul, Soweto Kinch, Roots Manuva, Funky DL, Hysterie, The Nextmen, Top Rocking, DJ Friction, Hocus Pocus, Zion I, The Bamboos, Tettorybadа, а также "отцом" афробита Тони Алленом, скончавшимся ровно неделю назад.

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