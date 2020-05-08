Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости предлагает ввести правительство РФ.

Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам. Речь идет о тех, кто снимает недвижимость, находящуюся в государственной и муниципальной собственности. Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. Обратиться с таким требованием можно в течение 2020 года. Эта норма распространяется на тех, кто арендовал недвижимость до введения режима повышенной готовности. Продление аренды будет происходить без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объекта.

Если же организация или индивидуальный предприниматель, до этого добросовестно оплачивавшие съем недвижимости, захотят досрочно расторгнуть договор аренды из-за снижения своих доходов более, чем на 50%, то арендодатель не вправе будет взимать с них плату за отказ от договора, убытки в виде упущенной выгоды или иные штрафные санкции. В данном случае будет неважно, относится ли арендатор к наиболее пострадавшим в пандемию отраслям или нет. Обеспечительный платеж, если он был внесен, подлежит возврату.

Похожие меры предусмотрены в отношении арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Законопроектом предлагается установить возможности продления договора на срок до трех лет, независимо от оснований его заключения, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате. Обратиться с этой просьбой арендаторы участков могут до 1 марта 2021 года.