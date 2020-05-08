Врач рассказал, как снизить риск поражения легких при коронавирусе

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram ответил на распространенный вопрос, касающийся появления проблем со стороны легких в результате заражения коронаврусной инфекцией.

В частности, доктор дал рекомендации, которые могут помочь, по его мнению, ослабить вызванное пневмонией поражение легких.

Евгений Комаровский посоветовал пить как можно больше жидкости (желательно, теплой), чаще проветривать помещение, обеспечивать нормальную влажность в квартире и тепло одеваться.

Каких-либо лекарств от коронавирусной пневмонии сейчас нет, уточнил доктор.

Он также отметил, что пневмония из-за COVID-19 отличается от пневмонии, которая является осложнением при ОРВИ. В последнем случае лечиться можно антибиотиками. При коронавирусе такая тактика не срабатывает.