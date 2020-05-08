Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего

Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19. Об этом порталу стопкоронавирус.рф сообщили в Роспотребнадзоре.

Есть вероятность, что в течение нескольких дней коронавирус может сохраняться в тканях умершего человека. "Поэтому стоит соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом покойного", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в связи с режимом самоизоляции посещение кладбищ ограничено. Это не распространяется на похороны, но посещать могилы умерших родственников во многих регионах пока нельзя.

В России сегодня почти 188 тысяч выявленных случаев инфицирования коронавирусом, более 26 тысяч человек вылечились, 1723 умерли.