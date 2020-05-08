Роспотребназор: Коронавирус теряет свою эффективность при +30 градусах

SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, не любит жару и теряет свою эффективность при температуре свыше плюс 30 градусов. Об этом порталу стопкоронавирус.рф рассказали в Роспотребнадзоре.

Коварный вирус начинает разрушаться при нахождении на солнце. Также он не выносит засушливую погоду. А вот во влажной среде, как и любой вирус, хорошо себя чувствует. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре плюс 70 градусов. Такая может быть создана только в искусственной среде, например, в сауне.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что вирус передается через контакты. На предметах и поверхностях он может сохраняться от трех и более дней. Например, может передаваться через сигареты.

"Сами сигареты в пачке, конечно, источником инфекции быть не могут. Но если взять сигарету грязными руками и начать курить, то контактная передача коронавируса вполне возможна", - отметили в ведомстве.