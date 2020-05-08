Россия и Китай провели телемост, посвященный 75-летию Победы

Россия и Китай дорожат традициями закаленного Второй мировой войной боевого братства и продолжают укреплять его на фронтах борьбы с новыми вызовами, такими, как охватившая мир пандемия коронавирусной пневмонии. Таков основной посыл состоявшегося 7 мая российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию победы в Великой отечественной войне.

Президент Академии общественных наук КНР Се Фучжань подчеркнул, что СССР и Китай победой над фашизмом и милитаризмом "внесли огромный вклад в установление мира стабильности и процветания по всему миру". "Мы помним прошлое, не можем игнорировать уроки истории, на основе чего российский и китайский народы продолжают строить лучшее будущее", - отметил он.

СССР помогал Китаю в борьбе с японскими оккупантами. В Китай было отправлено более 3,5 тысячи советских военных, в том числе 2,5 тысячи летчиков и авиатехников. Более 200 советских летчиков погибли, сражаясь с японскими оккупантами в небе над Китаем. В 1941 году действия китайских патриотов сковали значительные силы японцев, не дав им выполнить требования Гитлера по вторжению в Советский Союз.

На заключительном этапе Второй мировой советская Красная армия помогла вооруженным силам китайских коммунистов очистить от захватчиков северо-восточный Китай. При разгроме Квантунской армии погибли 12 тысяч советских бойцов. В Китае чтят их память: сегодня в КНР насчитывается 83 паспортизированных мемориальных объекта русским и советским воинам: 53 захоронения и 24 памятника. Большинство из них посвящены советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение Китая от японской оккупации.

"Боевое братство того времени - славная страница в истории двусторонних отношений. Взгляды наших стран на причины, характер, итоги войны практически полностью совпадают, они служат для нас руководством к тесной координации в деле защиты мира и стабильности во всем мире", - отметил посол России в КНР Андрей Денисов.

"Память о колоссальных жертвах побуждает нас высоко ценить мир и твердо стоять на страже исторической правды. Убежден, что любые попытки принизить вклад России и Китая в Победу - не просто лживы, а преступны. Столь же категорично мы не приемлем нацизм, в какие бы одежды его не пытались рядить", - подчеркнул, в свою очередь, председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, "история учит нас, сколь важно сохранять единство перед лицом глобальных угроз". На основе этих исторических уроков Китай и Россия сегодня развернули взаимодействие в борьбе с новой глобальной угрозой: пандемией коронавирусной инфекции. Взаимодействие в этой сфере началось еще задолго до объявления ВОЗ пандемии COVID-19, в момент, когда Китаю пришлось одному сдерживать распространение коронавируса нового типа.

5 февраля в Пекин прибыла группа российских специалистов для оказания помощи китайским коллегам в борьбе с вирусной пневмонией и разработке вакцины против нового коронавируса. Спустя несколько дней Россия доставила в эпицентр распространения COVID-19 - город Ухань - 23 тонны гуманитарного груза для борьбы с эпидемией. Это были защитные маски и очки, противочумные костюмы, хирургические перчатки.

После того, как эпидемическая ситуация в Китае стабилизировалась, страна начала помогать в ответ северному соседу. В Москву была отправлена гуманитарная помощь с медицинскими защитными средствами, вместе с ней прибыла группа китайских эпидемиологов, которые поделились с российскими коллегами накопленным ими опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Китай также активно начал помогать России с ликвидацией критического дефицита медсредств. Всего КНР поставила в Россию более 158 миллионов медицинских масок, более 1,9 миллиона защитных костюмов и более 1,6 миллиона респираторов, свидетельствуют данные Минпромторга. Фактически, треть из ежедневно используемых сегодня в России защитных масок - из Китая.

По мнению наблюдателей, Россия и Китай показывают пример сотрудничества в борьбе с пандемией: это взаимопомощь и практическое взаимодействие в самое сложное время, а также противостояние попыткам набрать политические очки на общемировой беде. "Осознавая свою ответственность, Россия и Китай последовательно придерживаются принципов международной солидарности и отвергают любые попытки использовать пандемию для сведения политических счетов. В дни, когда миллионы людей по всему миру сталкиваются с бедой, сеять рознь между народами - безнравственно. Убежден, что лишь доверие и взаимопомощь позволят преодолеть последствия коронавирусной инфекции, сохранить стабильность в это непростое время", - подчеркнул в ходе телеконференции Сергей Нарышкин.

"Никакие обстоятельства, включая пандемию коронавирусной инфекции, не помешают поступательному развитию российско-китайского взаимодействия в различных областях. Вместе мы способны одолеть любую беду", - резюмировал посол России в Китае Андрей Денисов.