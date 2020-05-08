Россия предоставила УЕФА гарантии проведения матчей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил от России правительственные гарантии на проведение матчей чемпионата Европы-2020 по футболу, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года.

Это подтвердил Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Северная столица должна принять три матча группового этапа турнира и один четвертьфинал.

- В целом все гарантии согласованы, проведена огромная работа РФ, много ведомств было включено. Работа завершилась, несмотря на сложное время, - цитирует Сорокина РИА Новости. - Россия подтвердила свое намерение провести Евро-2020, - сказал Сорокин по телефону.

Отметим, что вчера власти Копенгагена и Датский футбольный союз отправили письменное подтверждение в УЕФА о готовности принять четыре матча чемпионата Европы: игры Дания - Финляндия, Дания - Бельгия, Дания - Россия и один из матчей 1/8 финала.

УЕФА также находится на связи со всеми 12 городами-хозяевами Евро-2020.